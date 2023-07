Angola: Des hommes d'affaires serbes intéressés par la production de coton à Malanje

Malanje — Un groupe d'hommes d'affaires serbes a exprimé lundi 24 juillet son intention d'investir dans la production de coton à Malanje (nord d'Angola), conformément au plan de l'exécutif visant à réactiver cette culture pour stimuler l'industrie textile du pays.

Cette intention a été exprimée lors d'une audience entre le gouverneur provincial de Malanje, Marcos Nhunga, et le groupe d'hommes d'affaires serbes.

À l'heure actuelle, la province de Malanje dispose de 250 000 hectares disponibles pour les hommes d'affaires nationaux et étrangers, pour l'exploration du coton.

Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie Angola/Serbie, Massunga Henriques, outre le coton, les hommes d'affaires ont également l'intention de construire une usine d'assemblage de tracteurs et d'outils agricoles et une autre de transformation du bois, ainsi que d'investir dans le secteur de l'énergie.

A cet effet, a-t-il souligné, les ambassades des deux pays mènent des contacts au niveau gouvernemental afin de concrétiser ces projets, à court terme.

D'autre part, Massunga Henriques a évoqué le protocole de jumelage des villes de Malanje (Angola) et Čačak (Serbie), à signer prochainement, visant à renforcer la coopération en matière de tourisme, de préservation de la faune et de la flore, de formation du personnel dans le secteur agricole et technologique, ainsi que dans le domaine de la commercialisation des produits alimentaires.

Par ailleurs, le gouverneur de Malanje a également reçu des représentants de la multinationale chinoise CGGC et du groupe d'entreprises Pioneiro Limitada.

À la fin de la réunion, le membre de la Chambre générale des échanges culturels et du commerce Chine/Angola, Ortiz da Rosa, a souligné la production d'énergie photovoltaïque et l'agriculture comme domaines d'intérêt pour les entreprises mentionnées.

L'Angola et la Serbie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975 et se soutiennent mutuellement dans les relations bilatérales et multilatérales.

Avec la République populaire de Chine, l'Angola a établi des relations diplomatiques depuis 1983, marquées par une coopération dans divers domaines. ACC/NC/PBC/LUZ