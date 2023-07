Angola: Amélioration de l'information défendue pour sauvegarder les droits des citoyens

Luanda — La Médiatrice de Justice, Florbela Araújo, et le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, ont discuté, lundi, des mécanismes d'amélioration de l'information aux citoyens, afin d'éviter les conflits fonciers.

A la presse, à l'issue de la rencontre au siège du Ministère de l'Administration du Territoire, la Médiatrice a indiqué qu'il fallait également divulguer les lois d'aménagement du territoire et les schémas directeurs de développement local pour éviter les conflits fonciers.

Florbela Araújo a souligné que les citoyens peuvent encore avoir des difficultés à reconnaître leurs droits, mais l'État doit assurer l'information pour empêcher l'occupation illégale de terrains et la construction sans permis.

Pour cette raison, il a suggéré de modifier et de mettre à jour la loi foncière et l'aménagement du territoire pour les adapter à la réalité actuelle.

Florbela Araújo a défendu des lois foncières et une planification territoriale plus pratiques et plus rapides dans l'attribution des licences et des titres de droits de surface, ainsi qu'une plus grande sensibilité dans les situations de relogement des citoyens.

En ce sens, elle a également jugé essentiel que les gouvernorats provinciaux et les administrations municipales améliorent l'encadrement et la communication afin de décourager, en temps opportun, l'intention de construire dans des endroits non autorisés.

Pour la Médiatrice, « il serait plus judicieux d'empêcher la construction d'une propriété sans permis ou autre empêchement administratif avant le début des travaux, que de la démolir après que le citoyen ait engagé ses maigres ressources, prétextant qu'il s'agit d'un terrain de réserve de l'État ».

Florbela Araújo a demandé au ministre des facilités pour l'installation de bureaux du Médiateur de Justice dans les gouvernorats provinciaux, afin d'élargir les services et de promouvoir une plus grande proximité avec les citoyens.

Dans le cadre de cette stratégie, il a informé que des points focaux devraient être mis en place composés de fonctionnaires du Bureau du Médiateur de Justice et du MAT pour élever le niveau d'information des citoyens et aider à résoudre les problèmes spécifiques le plus rapidement possible.

Elle a dit avoir été informée de la préparation d'un processus d'amendement des lois foncières et d'aménagement du territoire.

De même, elle a également souligné, parmi les principales préoccupations du Bureau du Médiateur, les retards de procédure dans les tribunaux, la situation des retraités et les conflits fonciers.