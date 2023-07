Algérie: S'orienter vers la création d'un marché intégré de recyclage et de valorisation des déchets

BLIDA — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb a affirmé, lundi depuis Blida, que son secteur ambitionnait de créer un marché intégré de recyclage et de valorisation des déchets en vue de contribuer à la promotion de l'économie nationale.

Dans une déclaration à l'APS en marge d'une visite de travail et d'inspection à Blida, Mme Dahleb a affirmé que son département ministériel "ambitionne de créer un marché intégré de recyclage et de valorisation des déchets en vue de contribuer à la création d'emplois et à la promotion de l'économie nationale".

Elle a également fait état de l'élimination, ces vingt dernières années, d'environ 3.000 décharges sauvages de déchets avec la création de centres d'enfouissement technique (CET).

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, poursuit-elle, oeuvre actuellement à entamer l'étape de la valorisation et du recyclage des déchets recyclables, de concert avec plusieurs départements ministériels notamment celui de l'Intérieur et des Collectivités locales.

Mme Dahleb a affirmé "le refus de l'ensemble de ses services de toute proposition relative à la réalisation de fosses ou de CET à travers le territoire nationale".

Dans ce contexte, la ministre a salué le travail réalisé par un établissement industriel à la commune de Soumaa spécialisée dans le recyclage des déchets d'aluminium et leur transformation en tôles servant à la fabrication de lampes d'éclairage public, de sèches linges et de plusieurs autres produits, confirmant le soutien de son département ministériel pour divers projets d'investissements similaires.

A noter que la ministre a entamé sa visite à la wilaya en supervisant le lancement de la campagne de nettoyage du parc national de Chréa, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de nettoyage des espaces forestiers lancé récemment par le ministère pour les protéger des différents risques qui provoquent les feux de forêts.

Au programme de la visite figurait également une visite à la station d'épuration des eaux industriels d'un établissement spécialisé dans la fabrication des produits pharmaceutiques à Larabaa, qui s'inscrit dans le cadre des mesures d'aménagement d'Oued El Harrach à Alger, "où la ministre a indiqué que la mise en oeuvre de cet important projet stratégique dépendait de l'arrêt de ses sources de pollution, que sont les matières liquides des établissements industriels situés sur ses rives".

La visite a été clôturée par l'inauguration de la maison de l'environnement de la commune d'Ouled Yaiche et l'installation de clubs verts visant à consacrer l'éducation environnementale en milieu scolaire, outre la signature de conventions entre le Centre national des technologies de production plus propre (CNTPP) ,et un certain nombre d'établissements industriels classées dans le but d'accompagner et d'aider ses derniers à lever certaines réserves enregistrées par les commissions d'inspection liées à la protection de l'environnement.