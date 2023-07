Togo: Cris de détresse des travailleuresdomestiques togolaises dans les pays du Golfe (cas du Yémen et d'Oman)

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) demande des mesures répressives contre les passeurs et les recruteurs illégaux qui opèrent au vu et au su de tout le monde sans être inquiétés.

Les conditions de travail et de vie des travailleuses domestiques Togolaises continuent de se dégrader dans les pays du Golfe notamment au Yémen et à Oman. Selon les informations qui nous parviennent, ces pays s'illustrent tristement pour le non-respect des droits humains et constituent désormais le pôle d'attraction des violations flagrantes des droits des travailleuses domestiques.

Les conditions sont déplorables et inhumaines avec plus de 20 heures de travail par jour, pas de repos ni de congés pour un salaire 3 fois moins que ce qui est évoqué et convenu avec les recruteurs. Elles travaillent dans plusieurs maisons et des fois victimes d'abus et de harcèlement sexuels.

Dès qu'elles réclament des meilleures conditions de travail et de vie, elles sont facilement et faussement accusées de désobéissance et de vol et rapidement confiées aux forces de sécurité pour être emprisonnées (le système est presque le même dans tous les pays du Golfe). Tout porte à croire que les employeurs ont le droit de vie et de mort sur les employées et pour preuve, les titres de voyages et les avoirs de ces dernières sont confisquées par leurs patrons, eux qui peuvent facilement les enfermer selon leur humeur.

Si la situation vire au drame pour les travailleuses, c'est souvent dû au cynisme et à la méchanceté des recruteurs illégaux et clandestins qui usent de toutes les malices pour faire voyager les compatriotes. Ces démarcheurs véreux doivent être poursuivis et punis et le gouvernement doit y veiller pour mettre fin à leurs funestes entreprises.

C'est le lieu aussi d'inviter les filles Togolaises à la prudence et la vigilance pour ne plus céder aux appâts empoisonnés de ces vendeurs d'illusions.

MMLK - La Voix des Sans Voix