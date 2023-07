Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Médecins du sport et secouristes instruits par la CAF

La Coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire est lancée.

Après le dévoilement de la mascotte, le lancement du programme volontaire et le séminaire sur l'héritage, la commission médicale de la Confédération africaine de football (Caf) a formé les 22 et 23 juillet, à Abidjan, les médecins du sport, le Samu, la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers. C'était au cours d'un séminaire de formation médicale et anti-dopage.

Le premier du genre organisé par le comité local d'organisation de la Can a mobilisé à l'hôtel Laforge à Attoban, une centaine de participants.

Venus de tout le pays, ils ont appris le savoir-faire des experts de la Caf, mais aussi des savants locaux, comme le Prof. Serges Cyrille Dah, président de l'Association ivoirienne de la médecine du sport (Aims), ancien patron de la commission médicale de la Caf et du docteur Jacques Sissoko, directeur du Samu et président de la commission médicale du Cocan 2023.

Anit François Kouamé, conseiller technique, représentait le président François Amichia à la cérémonie d'ouverture de cet important séminaire.

Toute la journée de samedi a été marquée par les exposés du Dr Yasser Abdel Rahman, membre de la commission médicale de la Caf, sur les urgences médicales de la Caf : arrêt cardiaque, coup de chaleur et commotion cérébrale au cours d'un match de football.

Comment identifier les différents cas et à quel moment et comment intervenir sur l'aire de jeu ?

Dr Yasser et Dr Boubakary Sidiki, managers médicaux de la Caf, ont animé un atelier sur les urgences médicales : Pcr et utilisation du défibrillateur, traumatisme de la tête et du cou, coup de chaleur et commotion cérébrale.

Avant la cérémonie de clôture, les participants ont été largement instruits sur l'anti-dopage dans tous ses aspects.