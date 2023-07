Madagascar: Sofia - Dona-Be, un festival rassembleur

La première édition était riche en émotion. Le but est atteint, réunir les Tsimihety dans la plus grande ville de la Sofia, et ils ont répondu présents. Durant trois jours, Antsohihy était une grande piste de danse, un carrefour culturel!

L'ouverture du festival Dona-Be a débuté vendredi 21 juillet 2023 dernier. La capitale de la région Sofia était dans l'euphorie. L'évènement a vu la présence des intendants, notamment le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, député, le gouverneur, le préfet ainsi que le magistrat de la ville d'Antsohihy. Dans la soirée, un grand bal animé par deux artistes phares Dadi Love et le Grand Maitre Tianjama au Tranompokonolona.

Le lendemain, c'est au tour de Wendy Cathalina et Ceasar de surchauffer les planches installées au Terrain Travaux. Dimanche 23 juillet, la festivité a été clôturée en beauté. Dadi Love, Hasley mananasy, Rose, Sanga love, et Mama Red se sont succédé sur l'estrade. Un coup de maître! La population d'Antsohihy et ses environs ont pu se régaler. La première édition a été couronnée de succès.

Berceau de la culture «Baly Manjôfo», la région sofia regorge d'organisateurs évènementiels de qualité qui savent attirer le public. À la deuxième édition, ceux-ci promettent de hausser la barre. Ils envisagent des activités grandioses afin que la population soit satisfaite. Festival Dona-Be est également une ambition pour l'artiste-organisateur, faire bouger les choses dans sa région natale, et surtout promouvoir la culture Tsimihety. Effectivement, celle-ci rayonne sur toute la Grande-Île par le biais de l'art. Le rythme Tsimihety influence le pays.

Quoique la cadence occidentale envahisse la contrée, elle résonne faiblement dans l'esprit de la population qui est fortement attachée aux chants du terroir. Bref, la population souhaite une longue vie à Dona-Be pour qu'il figure parmi les grands festivals du Sud-Ouest de l'Océan Indien... pourquoi pas!