Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Bemba exhorte les lauréats de l'Ecole de guerre à faire preuve de l'honneur, la réussite et l'excellence

Le vice -Premier ministre et ministre de la Défense et Anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo a appelé les 24 officiers dont 18 congolais et 6 de nationalité camerounaise et centrafricaine, lauréats de l'école de guerre de Kinshasa, à faire preuve de l'honneur, de réussite et de l'excellence.

Il a fait ces recommandations le lundi 24 juillet, au cours de la cérémonie de remise des brevets ayant sanctionné leur formation à l'Ecole de guerre de Kinshasa.

« Ressortissants des pays amis et Congolais ici présents, vous devez en être conscients et retenir qu'un officier doit éviter trois maux : la honte, le parjure et l'échec. Et il doit aimer trois vertus : l'honneur, la réussite et l'excellence. Je crois ne vous avoir rien appris en cette matière. Chers lauréats, vous êtes tenus de servir la République partout où il sera nécessaire, en temps de paix tout comme sur pied de guerre et surtout contribuer à sa pacification », a exhorté Jean-Pierre Bemba.

Les 18 officiers congolais sont mis, dès ce lundi 24 juillet, à la disposition de l'Etat major général des FARDC.

« La 3ème promotion termine sa formation au moment où la sous-région, en général, et plus particulièrement la RDC et son Armée sont confrontées à un défi majeur d'insécurité. Sinon à quoi servirait la formation si la sous-région, et particulièrement la RDC, continue à être la risée des prédateurs de tout bord jusqu'à voir une partie de sa Nation domptée par d'innombrables groupes armés et un de ses pays voisins, en l'occurrence le Rwanda », s'interroge Jean-Pierre Bemba.

Depuis son ouverture en 2020, l'Ecole de guerre de Kinshasa a breveté 74 officiers.