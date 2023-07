Madagascar: Un processus électoral qui s'enclenche

Le paysage politique s'éclaircit petit à petit au fur et à mesure qu'approchent les élections. Tout le monde semble s'être résigné à la tenue du scrutin présidentiel et les prétendants à la magistrature suprême se préparent à y prendre part.

Les discussions et les débats qui ont eu lieu ces derniers temps ont montré que le processus démocratique est accepté. Les citoyens ont pu apprécier les interpellations et les critiques de toutes sortes qui ont été faites à l'encontre du pouvoir et vont maintenant pouvoir choisir en connaissance de cause.

Un processus électoral qui s'enclenche

Le compte à rebours avant l'élection présidentielle est enclenché. Le processus a été mis en branle par le pouvoir après que la date proposée par la CENI a été validée en conseil de gouvernement. Les candidats pressentis ont pris acte de la décision et malgré les remarques qu'ils ont faites, ils ont commencé leurs préparatifs. Le chef de l'État, même s'il ne l'a pas dit officiellement, est prêt à briguer un deuxième mandat. Il a déjà une équipe qui peaufine la stratégie de sa future campagne électorale. Son interview télévisée a été faite pour répondre aux multiples critiques adressées ces derniers mois.

Il a essayé de montrer le côté positif de son action durant son quinquennat, mais il n'a pas réussi à convaincre totalement. Ses adversaires se sont même mis à ironiser sur les précisions qu'il a voulu apporter à propos de son bilan. Les discussions qui ont lieu enrichissent le débat démocratique et permettent aux citoyens de réfléchir sur leur choix durant les prochaines élections.

C'est sur le plan des idées qu'a lieu la confrontation et si le processus électoral est respecté, les Malgaches pourront avoir une élection démocratique et transparente. Malgré les épreuves qu'ils ont endurées et qu'ils continuent d'affronter, ils ne perdent pas espoir.