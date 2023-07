Madagascar: Electrification rurale - Un financement de 30,59 millions d'euros pour 175 000 habitants

Malgré les défis liés à l'accès à l'énergie de qualité, Madagascar fait un pas en avant dans le domaine de l'électrification rurale. La Grande Ile a signé un accord de financements, équivalents à près de 153 milliards d'ariary avec 28% d'élément-don.

Trois accords de financement ont été signés hier dans les locaux du ministère de l'Economie et des Finances à Antaninarenina. Deux d'entre eux concernent des projets liés à l'énergie, ou plus précisément, des projets d'électrification rurale. En effet, la Grande île s'engage à améliorer sa capacité de production d'électricité en misant sur les énergies renouvelables pour étendre l'accès à l'électricité, même dans les zones enclavées. Au total, 130 communes rurales et fokontany, abritant près de 175 000 habitants, bénéficieront de ces projets visant à faciliter l'accès à l'énergie dans les régions Melaky, Menabe, Androy, Atsimo Andrefana et Anosy.

Pour concrétiser ces projets ambitieux, l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne soutiennent l'État malgache. Le financement signé hier s'élève à 30,59 millions d'euros, comprenant 22 millions d'euros sous forme de prêt et 8,59 millions d'euros de dons. Outre la mise en place d'infrastructures dans le secteur de l'énergie, ces projets comprennent également des programmes d'appui technique visant à renforcer les compétences et les avancées technologiques de l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER).

%

Coopération efficace

Lors de la cérémonie de signature de ces accords de financement, des représentants de premier plan étaient présents, dont le ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, et la directrice générale adjointe de l'AFD, Valérie Alexis, ainsi que le chef de la coopération au sein de la Délégation de l'Union européenne à Madagascar.

Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, également présent lors de l'événement, a souligné l'importance du développement de la coopération entre l'État et le secteur privé, en mettant en avant le Partenariat public-privé (3P) pour favoriser le développement du pays au bénéfice de la population malagasy. Il a également mis en avant l'importance de la réalisation du Velirano n°2 du président de la République, qui vise à garantir l'accès à l'énergie pour tous.

Outre l'électrification rurale, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE) a également bénéficié d'un appui à travers le projet « Talakibe« , qui sera mis en oeuvre dans la région Anosy. Bref, ces investissements dans l'électrification rurale témoignent de la volonté de Madagascar de s'engager dans un avenir plus durable et de fournir une énergie fiable à tous ses citoyens, y compris ceux vivant dans les régions les plus éloignées et enclavées. Ces initiatives devraient contribuer à stimuler le développement socio-économique et à améliorer la qualité de vie des communautés rurales à travers le pays.