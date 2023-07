Madagascar: Sensibilisation de la DGSR - Sécurité routière renforcée pendant les vacances

La Direction Générale de la Sécurité Routière (DGSR) lance une campagne de sensibilisation pour les usagers de la route nationale, en mettant l'accent sur les taxis-brousses et les voitures de location, afin de prévenir les accidents de la route.

Alors que la période estivale bat son plein, de nombreux vacanciers, associations et sportifs prévoient de se rendre dans d'autres régions, y compris pour des événements tels que la Journée Nationale des Enfants (JNE), qui aura lieu dans la capitale du 26 au 30 juillet. En collaboration avec le ministère des Transports, les autorités compétentes et les forces de l'ordre, la DGSR appelle les utilisateurs de transports en commun et les particuliers à respecter les consignes de sécurité pour éviter les tragédies sur les routes.

Des mesures strictes sont mises en place, notamment pour les véhicules de transport et de location, afin de garantir la sécurité de tous les voyageurs. Pendant cette période de vacances, les transports publics, en particulier les taxis-brousses et les voitures de location, sont particulièrement sollicités. Pour prévenir les accidents et protéger les passagers, la DGSR insiste sur l'importance de suivre les règles établies.

Seuls les véhicules spécifiquement autorisés à transporter des passagers devraient être utilisés à cette fin. Une visite technique spéciale (VTS) est obligatoire pour ces véhicules, afin de s'assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement et sécuritaires. Pour réduire les risques d'accidents, il est essentiel que tous les conducteurs respectent scrupuleusement le code de la route. La vitesse limite autorisée pour les transports de personnes est fixée à 75 km/h. De plus, il est impératif que les conducteurs respectent la hauteur maximale des bagages, fixée à 80 cm, pour éviter tout risque de chute ou d'instabilité lors des trajets.

L'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes et de créer une prise de conscience collective sur l'importance de la sécurité routière.