Afrique: Jubilé « Ahmad » - Victoire des Barea CHAN contre la sélection majungaise

Les protégés de Roro Rakotondrabe ont remporté leur premier match de préparation dans le cadre du tournoi de football jubilé « Ahmad » à Mahajanga.

Les Barea qui préparent les 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien à domicile se sont imposés face à la sélection majungaise par 2 buts à 1, dimanche au Stade Rabemananjara, Mahajanga. Pourtant, ce sont les Majungais qui ont marqué en premier à la pause. Au retour des vestiaires, Tsiry et Tendry ont inscrit les deux buts pour les Barea.

« Nous avons remporté la victoire, mais je ne suis pas encore satisfait. Beaucoup reste à corriger et à améliorer. L'équipe s'est préparée depuis lundi, et nous sommes arrivés à Mahajanga, vendredi », a déclaré Roro Rakotondrabe, coach des Barea. Trois équipes participent à ce tournoi de la célébration du jubilé « Ahmad » à savoir les Barea, l'équipe de Mayotte et la sélection de Mahajanga. Le tournoi a été organisé pour honorer l'ancien président de la Fédération malgache de football et la Confédération africaine de football.

« Il a beaucoup fait pour le pays, pour le football et pour la province de Mahajanga. Nous devons le remercier et l'honorer de son vivant pour les bonnes choses qu'il a faites et non toujours à titre posthume. Nous avons obtenu l'autorisation du ministre de la Jeunesse et des Sports et de la FMF », a fait savoir Rufin Lebiria, organisateur du jubilé. Ahmad a gravi tous les échelons en passant de joueur à président de la CAF qui lui confère aussi le titre de vice-président de la FIFA.

Après cette première journée, l'équipe de Mayotte défiera la sélection majungaise demain et dimanche, ce sera le duel très attendu entre Mayotte et Madagascar. Ce sera une belle affiche qui coïncide avec la préparation des Jeux des Îles pour les deux formations.