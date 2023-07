Madagascar: Développement rizicole - Lancement de la production de semences de riz hybride en septembre

Suite à la visite de la délégation du Parti Communiste Chinois conduite par le ministre du département de la liaison internationale du comité central, Liu Jianchao à Madagascar, des projets structurants sont en vue au niveau de l'agriculture pour développer cette coopération Sud-Sud.

La Chine s'engage, à cette occasion, à soutenir le Plan Emergence de Madagascar (PEM) au niveau des cinq domaines, à savoir, l'agriculture, les routes, l'énergie, les mines et les infrastructures ferroviaires. Parlant du secteur de l'agriculture en particulier, le partenariat public-privé entre le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que la société chinoise Yuan's International via sa filiale à Madagascar et le groupe STOI qui est le promoteur du riz hybride à Madagascar, sera renforcé.

« Nous allons lancer la production de trois variétés de semences de riz hybride au niveau local à compter du mois de septembre 2023. Dans le cadre de ce partenariat public-privé, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage va mettre à notre disposition un terrain localisé à Sambava d'une superficie de 50 hectares servant de site vitrine pour mener ce projet. Yuan's Madagascar se charge de la production des trois variétés de semences, à savoir la variété 901, la variété 902-3 et la variété 902 tandis que le groupe STOI s'occupe de leur vulgarisation auprès des riziculteurs. Lors de notre rencontre avec le PDG de Yuan's International, Yuan Dingan à son siège à Changsha en Chine, celui-ci a affirmé sa volonté d'appuyer Madagascar dans le volet agriculture pour atteindre son autosuffisance alimentaire ». Le directeur de la Communication et des Relations Publiques du groupe STOI, Tahiana Razanamahefa l'a expliqué lors de sa rencontre avec la presse hier.

Facilitation d'accès aux paysans

« Madagascar n'aura ainsi plus besoin d'importer des semences pour développer le riz hybride. En outre, le prix de cet intrant agricole connaîtra une baisse sans parler de la facilitation de son accès aux paysans. Ces variétés de semences de riz hybride ont été sélectionnées étant donné qu'elles sont bel et bien adaptées aux conditions climato-pédologiques de toutes les régions de la Grande île, après des expérimentations menées qui ont été concluantes depuis ces dernières années. Il est à rappeler que la technologie de riz hybride se démarque par sa qualité, fournissant un rendement plus élevé atteignant entre 8 tonnes et 12 tonnes à l'hectare. En revanche, pour la production de semences de riz hybride, les rendements de productivité seront prévus entre 2,5 tonnes et 3,5 tonnes à l'hectare. L'objectif global de ce projet réalisé dans le cadre de la coopération entre Madagascar et la Chine, consiste à contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire du pays tant prôné par l'Etat à travers l'augmentation de la production rizicole. Ce qui permettra en même temps de réduire les importations de cette denrée alimentaire des Malgaches », tient-elle à préciser.

Il est à noter que le groupe STOI a également conclu une convention de partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage pour mener un projet de vulgarisation de riz hybride, dans 16 régions, et ce, avec l'appui de l'ambassadeur de Madagascar en Chine.

Plus de 3 000 variétés de semences

Parlant de l'évolution de la production de riz hybride à Madagascar, Tahiana Razanamahefa du groupe STOI, a avancé qu'une hausse de l'ordre de 20% de la production est enregistrée. « A titre d'illustration, dans la région Atsimo-Atsinanana, une production de 900 000 kg est attendue, après la vulgarisation de 3 tonnes de semences servant à exploiter 150 ha. Pour les régions d'Atsimo-Andrefana, de Vatovavy, de Fitovinany et de SAVA, nous sommes en train de préparer la campagne culturale sur une superficie totale de 300 ha en distribuant 25 tonnes de semences de riz hybride auprès de nos paysans partenaires, dans le cadre de l'agrégation agricole. En outre, le groupe STOI a mobilisé des moyens financiers sans oublier l'intervention de nos techniciens pour faire un accompagnement et suivi concernant le développement de la production de semences de riz hybride dans la région de SAVA dont la récolte issue du site pilote sera attendue l'année prochaine », a-t-elle fait savoir.

Toujours dans le cadre de sa visite officielle en Chine sur invitation de Yuan's International, Tahiana Razanamahefa est la première femme malgache à avoir rendu hommage au père du riz hybride, Yuan Longping, sur sa tombe en Chine. Elle a également eu l'occasion de visiter le parc rizicole Longping qui met en valeur plus de 3 000 variétés de semences de riz hybride faisant l'objet de recherches.

Par ailleurs, « le groupe STOI a pu trouver un partenaire pour la mise en place d'une usine de production d'engrais à base de sulfate d'ammonium à Toamasina. Cet intrant agricole constitue un autre élément clé permettant d'augmenter considérablement notre production en riz », a-t-elle souligné. Il est à noter que d'autres pays africains francophones tels que le Mali, la République Démocratique de Congo et la Guinée Equatoriale sont également intéressés par la production de riz hybride. C'est ce qu'on a appris lors de la 3e édition de China Africa Economic Trade and Expo qui s'est tenue ce mois-ci en Chine. Madagascar y a participé activement.