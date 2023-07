Madagascar: Tourisme Avaradrano - « Tsidika Talata Volonondry » est née

La commune de Talata Volonondry est ouverte aux touristes depuis vendredi dernier grâce à l'initiative de Mme Fanantenana Miandrarivo (Nanah), qui vient de décrocher son master 2 en tourisme et en allemand.

Originaire de cette commune riche en culture, tant morale que matérielle, elle a eu la chance de trouver un partenaire financier, en l'occurrence M. Rubben Omphreet Phoolchundun, Mauricien, tombé sous le charme de notre pays et en particulier de cette commune, qui ne lésine pas sur les moyens en lui procurant toutes les facilités pour réaliser ses rêves.

En effet, une maison répondant aux exigences et besoins des touristes a été inaugurée, vendredi dernier, à Avaratsena. L'inauguration a eu lieu en la présence du maire, Randrianirina Hobiherisaona, du vice-président du fokontany d'Avaratsena, Randriamalala Julien, du PCA de TOP Madagascar, Angelo Rakotonirina, et des représentants de l'ORTANA, Mesdames Lalaina Rajoelimanana et Andriamaromiadana.

« Tsidika Talata Volonondry » propose aux touristes l'art culinaire du koba, qui caractérise cette commune, la confection de tissus en soie landy et la construction de charrettes. Sur place, ils pourront apprécier les mets typiquement malagasy, auront droit à une animation initiée par des artistes qui mettent en valeur la musique et la danse malagasy.

Dans sa brève allocution, la première responsable de Tsidika Talata Volonondry a invité les touristes locaux et internationaux à découvrir le patrimoine matériel et immatériel de cette commune. Par exemple, la préparation du koba que nos ancêtres ont héritée des Indonésiens de la région de Solo.

Auparavant, elle était préparée avec de la farine de haricots verts et de sucre; plus tard, cette farine a été remplacée par de la farine de manioc et actuellement elle est faite avec de la semoule de riz, d'arachides et parfois avec du coco pour avoir un goût plus succulent. Mme Fanantenana Miandrarivo a ajouté que leur initiative incitera davantage les touristes à découvrir la Capitale et ses environs qui, pour le moment, n'est qu'un lieu de passage à cause de plusieurs facteurs liés à la conjoncture actuelle.

Les touristes étrangers seront entre de bonnes mains, celles du dernier partenaire, et non le moindre, M. Andry Dany Ravelomanantsoa, diplômé pour être guide touristique, bilingue, français et anglais. Bref, le professionnalisme y est de mise et les responsables administratifs se disent prêts à aider cette bonne initiative à aller de l'avant.