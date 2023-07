Madagascar: Tarifs des taxis-be - 800 Ar à partir de mi-août

Une hausse qui s'annonce difficile pour les habitants d'Antananarivo. Une hausse qui a été maintes et maintes fois avancée par les coopératives de transports publics réunies dans l'Union des Coopératives des Transports Urbains (UCTU) également.

L'annonce a été, cette fois-ci, faite suite à une assemblée générale organisée le 20 juillet 2023. Les tarifs passeront ainsi de 700 Ar à 800 Ar pour les taxis-be qui desservent la capitale malgache et seront appliqués à partir de la moitié du mois d'août prochain. Il conviendrait de noter que ce tarif de 800 Ar a déjà été argué après le face-à-face entre les transporteurs et le président de la République au mois de juillet 2022. Les transporteurs réunis dans le FMA ou « Fitaterana Mirindra ho an'Antananarivo », qui regroupent les lignes 163, 192, 193 et 194 ont déjà opté pour les 800 Ar au lieu des 600 Ar convenus avec les autorités gouvernementales. Et ce, malgré les menaces de sanctions proférées par ces dernières à l'endroit des transporteurs récalcitrants.

Le pourquoi

La hausse des tarifs des transports urbains est un sujet problématique pour, aussi bien les transporteurs eux-mêmes, que pour les dirigeants. La grogne ne devrait pas se faire attendre de la part des usagers. La position des transporteurs est claire.

L'inflation non-maîtrisée et généralisée, l'état des routes et rues de la Capitale ou encore la hausse considérable des impôts et taxes sont avancés pour justifier cette décision d'augmentation des frais des taxis-be. A cela s'ajoutent les coûts relatifs aux entretiens des véhicules, qui ne cessent de monter en suivant les tendances à la hausse des prix.

Il conviendrait de noter que les tarifs à 800 Ar sont déjà appliqués par certaines lignes de transport public de la Capitale. Celles desservant l'axe Ivato en sont de parfaits exemples. De même pour les habitants des zones desservies par les coopératives Fifiabe, Fanantenana et Kofiamo. Quoi qu'il en soit, la hausse des tarifs, décidée par l'UCTU devrait impacter de façon conséquente sur les bourses des ménages d'Antananarivo, déjà mis à mal par une situation économique catastrophique.