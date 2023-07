Madagascar: Baccalauréat - La correction des feuilles de copie, reportée ce jour

Les anomalies s'enchaînent à l'examen du baccalauréat. Après la fuite des sujets en histoire-géographie, des sujets incohérents ont aussi été mis à nu au baccalauréat technique lors de la commission d'entente qui s'est tenue hier à Ankatso.

« Les candidats ont déjà fait la remarque mais les responsables auprès des centres d'examen les ont tout de même encouragés à poursuivre puisqu'il a été mentionné «enseignement technique» sur le sujet bien que la question qui a été posée ne concerne pas leur spécialité. Il y a diverses spécialités avec leur coefficient respectif dans l'enseignement technique notamment le BTP, la gestion, l'agro, la technologie... », explique un enseignant.

À cause des deux sujets différents traités en histoire-géographie, les correcteurs seront également contraints de corriger beaucoup plus de copies que prévu tout en prenant en compte les consignes lors de la commission d'entente. Toujours à cause des anomalies enregistrées au baccalauréat, la réunion de la commission d'entente pour chaque matière a duré un peu plus de temps cette année.

De ce fait, la correction proprement dite des copies débute ce jour si d'habitude cette étape s'effectue tout de suite après l'assemblée générale et la réunion de la commission d'entente. Selon les correcteurs , ils ont le libre choix d'achever les travaux de correction ce jeudi ou vendredi et au plus tard ce samedi.