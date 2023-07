Madagascar: Base Toliara - Reprise réclamée par les notables des cinq Communes touchées

Les communautés dans le sud de Madagascar poursuivent leurs actions visant la reprise des activités de Base Toliara. Cette fois, ce sont les notables qui ont manifesté et publié une déclaration écrite, pour demander aux autorités, la reprise du projet.

À la suite d'une concertation à Toliara, les notables (Mpitakazomanga et Olobe) des cinq communes touchées par le projet Base Toliara ont exprimé leur inquiétude quant au blocage du projet et ont appelé à sa reprise. Lors de leur déclaration, ils ont souligné les nombreuses opportunités de développement que la région possède, tout en regrettant le manque de progrès et l'absence de réalisations concrètes malgré les projets en attente.

Selon les notables, la région de Toliara possède d'immenses ressources naturelles et un potentiel socio-économique significatif qui pourrait transformer son paysage actuel marqué par la pauvreté et le chômage. Parmi les atouts de la région, ils ont mis en évidence la présence d'intellectuels locaux, la fertilité des terres, propices à l'agriculture et à l'élevage, les ressources marines abondantes, les plages et aires protégées pour le tourisme, ainsi que les ressources souterraines inexploitées.

Cependant, malgré ces avantages indéniables, la région de Toliara continue de faire face à de sérieux défis, notamment en matière de chômage, en dépit de la présence de jeunes diplômés qualifiés. De plus, de nombreux projets censés stimuler le développement local sont restés inactifs, transformant la partie sud du pays en un « cimetière de projets ».

Impacts importants

Le projet d'exploitation d'ilménite, porté par Base Toliara, est également confronté à un blocage qui, selon les notables, est motivé par des raisons non soutenables. Ils condamnent fermement cette obstruction et insistent sur le fait que le développement de Toliara dépend en partie de la réalisation de ce projet. Pour eux, ce blocage aura des répercussions négatives sur l'avenir de la région et compromet les chances de prospérité pour les générations futures. Les notables estiment que les opposants au projet ne représentent qu'une minorité et que la grande majorité de la population locale aspire à la reprise du projet Base Toliara. Ils appellent donc les dirigeants du pays, en particulier le président de la République, Andry Rajoelina, à accorder l'autorisation nécessaire pour relancer les activités du projet.

Opportunités

Selon les communautés locales, la reprise du projet Base Toliara serait une opportunité pour créer de nombreux emplois dans la région, améliorer les ressources locales et poursuivre les projets sociaux prévus, tels que l'accès à l'eau potable, la construction d'écoles et d'hôpitaux. De plus, cela permettrait de poursuivre la construction des 55 cimetières déplacés et l'indemnisation des propriétaires des terrains. En conclusion, les notables des cinq communes touchées par le projet Base Toliara appellent à une action rapide pour débloquer le projet et permettre à la région de Toliara de saisir les opportunités de développement qui s'offrent à elle. Ils soulignent que la reprise du projet est essentielle pour l'avenir de la région et pour le bien-être des générations futures.