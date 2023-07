Madagascar: Parkour - Championnat national - Patty Andrianavalona, impressionnante !

Le Festival Alefa Parkour ainsi que le Championnat national a connu son dénouement. L'événement s'est tenu sur le Parvis de l'Hôtel de ville à Analakely.

Rideau sur la deuxième édition du festival Alefa Parkour ainsi que la première édition du Championnat national de parkour qui s'est déroulé du 17 au 23 juillet, sur le Parvis de l'Hôtel de ville à Analakely. Une cinquantaine de traceurs issus de six villes, entre autres, Antananarivo, Antsirabe, Morondava, Sambava, Mahajanga et Fianarantsoa se sont réunis lors de l'événement.

Deux catégories à savoir le Freestyle et le Speedrun ont été disputées. Chez les dames, Patty Bassia Andrianavalona, venant d'Antsirabe a réalisé un beau doublé en raflant les deux trophées. Dans la catégorie Freestyle, elle a impressionné le jury ainsi que le public grâce à son dynamisme, ses figures acrobatiques comme le « Swing gainer » et le « round off backfip ».

Quant à la Speedrun, Patty a surmonté les obstacles et atteint la ligne d'arrivée plus rapidement que Elisa Nekena Famatanatsoa. « Je suis ravie d'avoir remporté les deux catégories. Je me suis bien préparée physiquement et j'ai aussi une bonne endurance qui m'a donné l'avantage par rapport aux autres participants », a fait savoir Patty Andrianavalona. Avec ses trois ans de pratique, Patty est montée sur la plus haute marche du podium sur cette joute nationale et rêve de participer à des compétitions internationales. Chez les hommes, Anil Houmadi Mahamoud de Mahajanga a remporté la catégorie Speedrun, en franchissant les obstacles sur un temps de 19"23. Dans la catégorie Freestyle, Dinah Rakotoarijaona d'Antananarivo a été sacré champion, avec 24,5 points, devant le Majungais Anil crédité de 23,5 points.

Le festival Alefa Parkour fut un grand succès et attire de plus en plus les jeunes malgaches et le public d'Antananarivo. « Outre ses nombreux avantages mentaux, le parkour offre également un véritable atout pour la condition physique. Cette discipline sollicite l'ensemble des muscles du corps à travers des mouvements complexes et variés, vous offrant ainsi un entraînement complet et efficace », a confié Faliniaina Antonio, président de l'association Traceur Gasy. Selon toujours ses explications, le niveau de performance des traceurs malgaches a évolué. L'association Traceur Gasy est prête à accueillir de nouveaux talents et des passionnés, des deux sexes, dès l'âge de 8 ans.

Tous les résultats du championnat :

Freestyle Hommes :

1er Dinah Rakotoarijaona

2e Mahamoud Houmadi Anil

3e Sitrakiniaina Herizo

Speedrun homme:

1er Mahamoud Houmadi Anil

2e Rakotoarijaona Dinah

3e Randriamifidy Harivola Anthony

Freestyle femme

1er Andrianavalona Patty Bassia

2e Tsiaro Mamianja Sonyah

3e Razafindrakoto Laurencia

Speed run Femme

1e Andrianavalona Patty Bassia

2e Famatanatsoa Nekena Elisa 3e Ilaina Nomena Miharintsoa.