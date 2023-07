Madagascar: PPN - Poursuite de la distribution de « VaryTsinjo » à Antananarivo

La campagne de distribution de riz à bas prix se poursuit, dans le but de soutenir le pouvoir d'achat des ménages vulnérable. Bien que cette intervention sur le marché ne doive pas s'opérer sur le long terme, les consommateurs approuvent son maintien.

Une hausse continue du niveau général des prix, avec un niveau de revenu qui évolue très peu. C'est la grande contrainte économique à laquelle, les ménages font face. Pour alléger cette dégradation du pouvoir d'achat dans la capitale, Antananarivo, la Direction de la Protection des Consommateurs (DCP) au sein du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation (MICC) poursuit la distribution quotidienne de « VaryTsinjo ». Plus de 30 tonnes de riz sont livrées chaque jour directement aux détaillants, bénéficiant ainsi à plus de 80 détaillants répartis dans plus de 30 Fokontany.

D'après les explications, la distribution est effectuée en collaboration avec la State Procurement of Madagascar (SPM), permettant ainsi de fournir des rations de riz à des prix abordables aux habitants de la capitale. Selon AndryRandriamiaramahefa du MICC, chargé de la coordination et du suivi de cette distribution de riz à bas prix, les rations distribuées le 20 juillet dernier dans les quartiers d'Ankorondrano et ses environs étaient des riz locaux de bonne qualité.

Prix réduits

%

Pour garantir que ces rations soient effectivement vendues aux prix indiqués, les responsables de la distribution identifient en cours de route les détaillants qui respectent les modalités de vente. Cette démarche vise à s'assurer que la distribution bénéficie aux consommateurs finaux, en contribuant à atténuer les pressions financières qui pèsent sur les ménages de la capitale en raison de la hausse des prix des produits alimentaires.

Bref, l'initiative de distribution quotidienne de riz à bas prix représente une action entreprise par l'Etat pour répondre aux défis économiques actuels et témoigne des efforts du gouvernement pour soutenir la population d'Antananarivo en ces temps difficiles. La DCP et le MICC espèrent ainsi contribuer à soulager les consommateurs face aux contraintes financières liées à la flambée des prix des denrées de première nécessité.