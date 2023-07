Ethiopie: Le chef de l'ONU appelle à un investissement 'massif' dans les systèmes alimentaires durables

Addis Ababa — Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a souligné la nécessité de lutter contre la faim dans le monde, de promouvoir la coopération entre les entreprises et les gouvernements et d'atténuer les effets néfastes de la poursuite du changement climatique sur la production alimentaire.

Le secrétaire général a fait cette remarque lors de son intervention au Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires +2 Stocktaking Moment, à Rome, en Italie.

Le Sommet réunit 20 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed se trouve.

M. Guterres a déclaré dans son discours que dans un monde d'abondance, "il est scandaleux que des personnes continuent de souffrir et de mourir de faim".

"Les systèmes alimentaires mondiaux sont défaillants et des milliards de personnes en paient le prix.

Selon les estimations des Nations unies, plus de 780 millions de personnes souffrent de faim, près d'un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée et près de trois milliards de personnes n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine.

Les pays en développement sont confrontés à des défis supplémentaires, car leurs ressources limitées et le fardeau de la dette les empêchent d'investir pleinement dans des systèmes alimentaires capables de produire des aliments nutritifs pour l'ensemble de la population.

La production, le conditionnement et la consommation non durables de denrées alimentaires contribuent également à la crise climatique, puisqu'ils sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES), de 70 % de l'utilisation de l'eau douce dans le monde et de l'appauvrissement de la biodiversité.

Dans son discours, le chef de l'ONU a cité trois domaines d'action clés, à commencer par des investissements "massifs" dans des systèmes alimentaires durables.

"Priver les systèmes alimentaires d'investissements signifie littéralement priver les gens de nourriture", a-t-il déclaré, appelant les gouvernements à répondre à l'appel de l'ONU en faveur d'une relance des ODD, à hauteur d'au moins 500 milliards de dollars par an pour soutenir le financement à long terme de tous les pays qui en ont besoin.

M. Guterres a appelé les gouvernements et les entreprises à collaborer et à "faire passer les gens avant les profits" dans la mise en place de systèmes alimentaires.

S'exprimant également lors de l'ouverture, Qu Dongyu, directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a souligné l'importance d'évaluer les progrès accomplis dans la transformation des systèmes agroalimentaires en vue d'atteindre les 17 ODD, convenus par toutes les nations du monde en 2015.

Il a noté les progrès réalisés dans l'identification des solutions que les systèmes agroalimentaires peuvent apporter pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie, y compris une agriculture plus durable, une gestion efficace de l'eau, un emballage responsable, la reforestation et la réduction des déchets alimentaires.

M. Qu a ajouté que cela dépendait de la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux pour qu'ils soient plus efficaces, inclusifs, résilients et durables.

"Face aux incertitudes croissantes et aux crises multiples, nous devons entreprendre d'urgence cette transformation pour répondre aux attentes élevées que nous avons à l'égard de nos systèmes agroalimentaires", a-t-il déclaré.

Du 24 au 26 juillet, le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires +2 Stocktaking Moment réunira plus de 2 000 participants de plus de 160 pays pour examiner les progrès réalisés par rapport aux engagements pris lors du premier Sommet des systèmes alimentaires en 2021, et identifier les réussites, ainsi que les goulets d'étranglement persistants, tout en recentrant les priorités.