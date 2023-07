Sénégal: Dakar - 18 morts et 3 rescapés dans le chavirement d'une pirogue au large de Ouakam (mise à jour)

Plusieurs corps sans vie ont été repêchés lundi matin au large de Ouakam (Dakar), non loin de la Mosquée de la Divinité, à la suite du chavirement d'une pirogue. D'après une source de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers contactée par lesoleil.sn, un peu plus tôt dans la journée, le bilan provisoire fait état de 15 morts, tous des hommes, et de deux rescapés secourus.

Un chiffre confirmé, plus tard, par le commandant du groupement d'incendie et de secours n°1 de la région de Dakar, Martial Ndione. « Ce matin, aux environs de 3 h 30, on nous a alertés un chavirement de pirogue au large de Ouakam, à hauteur de la mosquée de la Divinité. Immédiatement, on a dépêché sur les lieux deux équipes de plongeurs et quatre ambulances, et on a démarré les opérations. Sur les lieux, on a trouvé trois corps sans vie et deux rescapés. Ces derniers ont été interpellés par les gendarmes », a-t-il notamment fait savoir à la presse. Et d'ajouter : « De 7 h à 10 h, on a poursuivi les opérations de recherche et au total, on a dénombré 12 autres corps sans vie et deux rescapés. Tous les corps repêchés ont été évacués, soit à l'hôpital de Ouakam, de Fann ou Dalal Jamm ou au poste de santé de Yeumbeul ».

A noter que pour l'heure, les recherches ont été « momentanément » suspendues, à cause de la forte pluie qui s'abat actuellement à Dakar. Toutefois, renseigne le commandant, elles reprendront lorsque le temps sera plus clément.

A la reprise dans la soirée, les secouristes ont encore repêché trois autres corps sans vie et un rescapé. Ce qui porte à 18 le nombre de morts déplorés dans ce drame.

Selon des informations obtenues, l'accident maritime a eu lieu vers les coups de 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Aucune information officielle n'est encore donnée sur l'identité des victimes, même, si une source municipale de la localité léboue avance qu'il s'agit « a priori de migrants ».

Pour l'heure, les opérations de secours à la recherche d'autres corps se poursuivent en présence des gendarmes et les éléments des sapeurs-pompiers.

Depuis quelques semaines, la route migratoire des Canaries, porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique, a connu un net regain d'activités au départ des côtes du nord-ouest de l'Afrique. Plusieurs drames ont été recensés ces deux dernières semaines. Au moins treize migrants des environs de Dakar sont morts dans le naufrage de leur embarcation il y a environ une semaine au large du Maroc. Un autre bateau a chaviré à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, faisant au moins quatorze morts.