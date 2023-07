Sénégal: Mohamed Bouhafsi lâche un énorme scoop sur l'OM

Malgré les signatures d'Aubameyang et de Sarr, l'OM espère toujours parvenir à réaliser l'exploit de conserver Alexis Sanchez, son meilleur joueur de la saison dernière désormais en fin de contrat.

Très actif sur le marché des transferts cet été, l'Olympique de Marseille veut se bâtir une attaque de feu. Pour y parvenir, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont déjà frappé fort en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Les négociations sont toujours en cours avec Sheffield United pour le transfert d'Iliman Ndiaye et parallèlement, le club phocéen n'a pas fermé la porte à Alexis Sanchez, après avoir soumis une offre de prolongation de contrat au Chilien il y a presque deux mois.

Ces dernières semaines, la tendance était clairement à un départ définitif de Sanchez, courtisé en Arabie Saoudite, au Brésil et en Turquie. Mais selon les informations de Mohamed Bouhafsi, qui a pris du recul avec le monde du football mais qui reste un journaliste d'une extrême fiabilité dès lors qu'il donne des informations sur le mercato, la tendance s'est inversée au cours des dernières heures. Pour le journaliste de France Télévision et de RTL, l'optimisme est de rigueur à Marseille quant au potentiel retour d'El Nino Maravilla dans la cité phocéenne.

De réelles chances que Sanchez revienne à l'OM

« Je pense qu'Alexis Sanchez avait des envies d'ailleurs mais il n'a pas trouvé d'accord avec l'Arabie Saoudite. A mon avis, il avait des exigences bien trop élevées pour l'Arabie Saoudite qui n'est pas prête à lui faire l'offre qu'il souhaite par rapport à son âge, etc. Ces dernières heures, ce qui résonnait au sein de l'Olympique de Marseille c'est de dire que le club n'était pas prêt à tout financièrement et humainement pour Alexis Sanchez. S'il veut rester tant mieux, s'il veut partir tant pis » explique Mohamed Bouhafsi avant de conclure sur une note d'optimisme.

« La tendance des dernières heures à l'OM c'est de dire qu'il y a plus de chances que Sanchez revienne nous voir plutôt qu'il parte ailleurs » estime Mohamed Bouhafsi, convaincu que les chances de revoir l'international chilien sous le maillot de l'Olympique de Marseille la saison prochaines sont bien plus élevées que ce que l'on pense. Autant dire qu'en bouclant le retour au Vélodrome d'Alexis Sanchez, l'état-major phocéen frapperait un immense coup. Et peu de clubs en Ligue 1 pourraient se targuer d'aligner une attaque composée de Sanchez, Aubameyang et Ismaïla Sarr en attendant peut-être Iliman Ndiaye.