Cote d'Ivoire: Tourisme - Une start-up propose le bien-être des travailleurs par la découverte de la Côte d'Ivoire

Faire découvrir les meilleurs sites touristiques de la Côte d'Ivoire aux travailleurs, fonctionnaires et autres personnes, non seulement pour apprendre sur la diversité culturelle du pays, mais aussi pour leur bien-être, est le but de la start-up Moon Drive. Qui, propose à toutes ces entités des possibilités de renforcement des liens en entreprise, l'attraction de nouveaux talents, la motivation du personnel et le renforcement de la fidélité.

« Nous voulons permettre et faire profiter à des équipes professionnelles des voyages vers des destinations paradisiaques pour les récompenser de leurs efforts dans leur service. Il s'agit de séjours dans des endroits reposants. Une innovation pour le plaisir des équipes de travail que ce soient en entreprises, dans des ministères et autres lieux de travail. Non seulement cela raffermis les liens entre travailleurs, patrons et autres personnels mais aussi permet à ceux qui en ont pas l'habitude, le temps ou les moyens, de le faire et d'en profiter. Soit en groupe pour les travailleurs ou en familles », a fait savoir Maimouna Coulibaly, directrice générale de ladite start-up, le vendredi 21 juillet à Cocody Bonoumin.

En présentant ce jour-là (le 21 juillet Ndrl), cette initiative, elle a affirmé qu'elle vise à faire découvrir la Côte d'Ivoire dans toute sa dimension culturelle à la population. Car, dit-elle, le tourisme ivoirien doit être avant tout, l'affaire de ceux qui vivent dans ce beau pays.

C'est pourquoi, elle et son équipe proposent des sorties de groupes de travailleurs (Team building) pour partager des moments conviviaux entre collègues, en famille. Avec des activités sportives, ludiques, gastronomiques, insolites ou de réflexions.