Tunisie: IBEYI au Festival International de Hammamet - Des artistes en parfaite symbiose !

La 10e soirée de la 57e édition du Festival International de Hammamet a accueilli le groupe musical français d'origine cubaine Ibeyi, composé des deux soeurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz.

Accompagnées d'un batteur et d'un claviériste/bassiste, elles ont proposé un spectacle haut en couleur, multilingue et interculturel. En offrant un répertoire de 18 morceaux sur une durée d'une heure et demie, dont « River », « Sister 2 Sister » (chanson d'amour entre soeurs) et « Lavender & red roses » (chanson co-écrite avec l'artiste britannique Jorja Smith), le groupe a trimballé le public dans une escapade auditive fraîche et actuelle.

Le socle de la musique d'Ibeyi est la mise en avant de la culture Yuroba, mélangée avec des sonorités Soul, RnB, Downtempo et Hip-Hop. Le spectacle qu'ils ont proposé sur la scène du théâtre de Hammamet était à l'image de leur identité musicale. Entre chant, rap, percussion, clavier et pas de danse latine très synchronisés, les membres d'Ibeyi ont enflammé la scène dans une sensualité propre et imposante. Les deux soeurs jumelles, dont la grand-mère maternelle est tunisienne, ont particulièrement exprimé leur joie de jouer pour la première fois en Tunisie.

«Ici c'est le pays de notre grand-mère. On est émues de chanter pour elle et pour la Tunisie », a confié Liza-Kaindé. Ajoutant : «On adore jouer à ciel ouvert et devant la mer ».

Elles ont également rendu hommage à leur père, le percussionniste cubain Anga Diaz, membre du groupe « Buena Vista Social Club », à travers l'instrument péruvien « Le Cajon » que Naomi Diaz joue avec un engouement intense.

La 57e édition du FIH se poursuit jusqu'au 12 août 2023 avec de belles soirées en perspective !