Ile Maurice: Congrès de l'alliance | Opposition - La mobilisation en marche

Des cadres de l'opposition se rencontrent demain. À l'agenda : la préparation de la première réunion de l'alliance PTr-MMM- PMSD, prévue vendredi à Mare-d'Albert et l'avancement de la préparation d'un programme électoral commun. Une «petite réunion» à Mare-d'Albert, dit-on, a déjà donné un avant-goût de ce sera le congrès de vendredi.

D'ailleurs,des membres de cette alliance comprenant les députés Ritish Ramful et Richard Duval, ainsi que Tony Apollon, ont rencontré les habitants de Mahébourg, hier, au marché, pour un appel à la mobilisation. De plus, les membres du PTr ont réuni leurs activistes, la semaine dernière, dans la même salle où l'alliance de l'opposition tiendra son congrès vendredi.

Le secrétaire général des Rouges, Ritish Ramful, affirme avoir noté un engouement pour cette alliance. «Nous avons constaté que nos activistes accueillent favorablement cette alliance. Nous avons été très satisfaits de la foule lors d'une réunion de mobilisation au cours de la semaine écoulée. Nous notons aussi que les membres chez nos partenaires sont également motivés. Il y a une bonne entente entre nous. D'ailleurs, nous occupons ensemble le terrain. Nous donnons rendez-vous aux électeurs des trois circonscriptions du Sud. Il faut envoyer un message fort au gouvernement», déclare-t-il.

%

Le MMM tient également divers comités régionaux «élargis» dans les trois circonscriptions. Aadil Ameer Meea, un des adjoints au leader de ce parti, croit en la présence d'une bonne foule vendredi. «Il est déjà confirmé que les députés de ces trois partis devraient être présents à Mare-d'Albert. Nos militants sont conscients que pour ce premier congrès, il faut envoyer un message très fort. D'ailleurs, nous notons déjà leur enthousiasme sur le terrain», indique-t-il. Les membres du PMSD, affirme Richard Duval, n'ont aucun de mal à travailler avec ceux du MMM.

Les deux camps ont, la plupart du temps, été des adversaires durant les élections générales. «Nous savons comment fonctionne le PTr puisque nous étions en alliance avec ce parti à plusieurs reprises. Donc, c'est la routine. De plus, je connais moi-même la circonscription de Mahébourg- Plaine-Magnien (no 12) comme ma poche. Je vous assure qu'il n'y a aucune difficulté à travailler avec le MMM. J'ai croisé les membres du MMM lors des différentes campagnes électorales et je connais Tony Apollon très bien», maintient-il. Tony Apollon était candidat des Mauves dans cette circonscription aux dernières élections générales et il est membre du comité central du MMM, y représentant ladite circonscription.

Les dirigeants de cette alliance décideront qui seront les intervenants lors du congrès de Mare-d'Albert. Xavier Luc-Duval, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger seront de la partie, tout comme certains députés. La liste des orateurs sera finalisée lors de la réunion de demain. Après le congrès du Sud, l'alliance de l'opposition passera à la préparation d'un autre meeting dans les circonscriptions de La Caverne-Phoenix (no 15), de Vacoas-Floréal (no 16) et de Curepipe-Midlands (no 17). Par la suite, elle tiendra un autre congrès dans le Nord. Il y aura un congrès tous les 15 jours, laisse-t-on entendre.