Congo-Brazzaville: Élections de décembre 2023 - Tony Bolamba, candidat à la magistrature suprême

Ce qui, hier encore, passait pour une simple vue de l'esprit, est en train de prendre corps aujourd'hui avec la candidature déclarée du gouverneur honoraire de l'Équateur, Tony Bolamba, à la magistrature suprême du pays lors des élections de décembre 2023.

Dans sa déclaration publiée le 22 juillet, l'ancien gouverneur de l'Equateur égrène son programme d'action articulé sur cinq principaux axes, en l'occurrence la santé, l'éducation, la sécurité, le social et l'emploi. Ce programme de gouvernance se cristallise autour de ses convictions d'homme d'État déterminé à réconcilier le Congo avec lui-même. Au-delà, ce programme reflète l'obsession qui a toujours été la sienne, celle de faire revivre le Congo afin qu'il retrouve sa place sur l'échiquier international. Tout en sollicitant le suffrage de ses compatriotes, Tony Bolamba justifie sa candidature par le besoin ressenti de rétablir l'équité, l'unité, la justice et la paix, sans lesquelles l'on ne peut parler du développement. Plaidoyer pour le "vivre ensemble" Le petit-fils de l'écrivain Antoine Roger Bolamba d'heureuse mémoire se réclame de la catégorie des Congolais qui aiment véritablement le Congo pour, a-t-il déclaré, "unir et servir les Congolais, pour rendre aux Congolais ce qui leur appartient et enrichir le peuple congolais". Attaché aux valeurs d'hospitalité et de l'unité de son pays ainsi qu'au cosmopolitisme de son peuple, cet acteur politique prône l'unité comme socle de la régénérescence de la République démocratique du Congo (RDC).

Nonobstant la situation déliquescente dans laquelle se trouve actuellement le pays, il exhorte ses compatriotes à l'optimisme. "Nous devons avoir confiance et foi en notre pays pour demeurer dans l'unité que nous a léguée le maréchal Mobutu dans la République", a-t-il dit. Plus concrètement, Tony Bolamba entend "réunir le peuple congolais aujourd'hui divisé par des discours xénophobes et sécessionnistes, par des débats qui stigmatisent d'autres citoyens". D'où sa totale désapprobation au projet de Loi dit de Père et de Mère, mais aussi du projet de Loi dit Loi Milou qui, d'après lui, "marquent une fissure dans notre vouloir vivre ensemble"! Et d'ajouter qu'aucun discours tribal, xénophobe ou sécessionniste " ne coupera la corde de solidarité et de l'unité qui lie notre République à son peuple et notre peuple à la nation congolaise!" *Une candidature responsable Outre sa disposition à redonner le pouvoir aux citoyens, à rendre le pouvoir au peuple congolais d'origine, de père ou de mère, d'adoption ou de coeur."

Tony Bolamba se veut le chantre de la paix, de la solidarité, de la justice sociale et du vivre ensemble. L'initiateur du Mouvement pour le Congo (Moco) rassure cependant sur le fait que sa candidature n'est pas contre celle de qui que ce soit, ni contre celle du président de la République sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui il rend d'ailleurs un vibrant hommage pour ce qu'il a réalisé durant son premier quinquennat. Il refuse cependant de lui faire porter seul la responsabilité de la situation déliquescente actuelle que connaît le pays. "En homme d'Etat responsable, libre et éclairé, j'assume tout ce qui nous arrive aujourd'hui", a-t-il affirmé, sans embages ni détours. Enfin, Tony Bolamba dit compter sur l'élan patriotique, citoyen et républicain des Congolais pour soutenir sa candidature à la magistrature suprême portée par l'association Alliance des mobutistes pour le peuple et la République, le Moco, ainsi que par les partis ou regroupements politiques qui seront leurs partenaires.