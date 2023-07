Congo-Brazzaville: Elections sénatoriales - Les partis politiques et les indépendants mobilisés

La Direction générale des affaires électorales (DGAE) a enregistré environ 142 dossiers de candidatures déposés par près d'une vingtaine de partis politiques et 45 indépendants, comptant pour les sénatoriales du 20 août prochain. Le département du Niari a présenté à lui seul vingt-et-une candidatures pour six sièges.

Sans grande surprise, c'est le Parti congolais du travail (PCT) qui a positionné plus de candidats, notamment 55 sur 72 à travers tout le pays, laissant ainsi une marge de manoeuvre à ses alliés, soit dix-sept sièges. Disposant de quarante-quatre sénateurs dans la législature finissante, le PCT est suivi par les candidats indépendants qui ont déposé 45 dossiers. Dans la troisième législature, ils sont douze à siéger.

Partis majoritaires de l'opposition congolaise, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) et l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) ont chacune positionné six candidats. Avec une cinquantaine de conseillers locaux, l'Upads tentera assurément de conserver ses deux sièges au Sénat, pourquoi pas en ajouter d'autres. Bien que ses élus s'étaient présentés en 2017 sous le label de candidats indépendants, l'UDH-Yuki nourrit certainement les mêmes ambitions que l'Upads, même si elle est sortie assez affaiblie de son congrès national qui a accouché d'une souris.

Avec quatre candidats à chacun, le Mouvement action et renouveau (MAR), le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) tenteront de conserver leurs sièges à la chambre haute du Parlement (deux élus chacun). Le Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) qui a un sénateur a inscrit deux candidats dont son président fondateur, Guy César Wilfrid N'Guesso. Sur la liste des alliés du PCT, il y a aussi le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral bien qu'étant le plus grand perdant des élections de juillet 2022, surtout aux législatives. Il présente quand même deux candidats dans le département du Pool.

Le Parti républicain libéral d'Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, qui a deux sénateurs dans la législature finissante, est dans la course avec quatre candidats aux sénatoriales du 20 août prochain. Le Congrès des démocrates africains (Codema) de Chris Antoine Walembaud aura deux candidats.

Les autres partis politiques ayant présenté un candidat aux prochaines sénatoriales : Parti pour l'unité la liberté et le progrès (PULP) de Jean Didace Médard Moussodia ; le Rassemblement citoyen (RC) de Claude Alphonse N'silou ; la Dynamique républicaine pour le Développement (DRD) d'Hellot Matson Mampouya ; l'Union pour la République (UR) de Benjamin Bounkoulou ; l'Union pour la démocratie et la République (UDR-Mwinda) de Guy Romain Kinfoussia ; l'Union des démocrates et libéraux du Congo (UDLC) de Gaspard Kaya-Magane ; Le Congo en marche (LCEM) de Jean Valère Mbani ; le Parti pour la concorde et l'action politique (PCAP) d'Alexis Ndinga ; le Congrès pour la démocratie et la République (CDR) de Bonaventure Boudzika ; l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo (URDC) de Luc Daniel Adamo Mateta ; le Mouvement national pour la libération du Congo (MNLC) de Michel Mboussi Ngouari ; les Modernistes du Congo-Ecologie les verts (MCLV) de Sung Adoux Bossembo.

Notons que le scrutin sénatorial a lieu de manière indirecte par un collège électoral composé des conseillers municipaux et départementaux, soit 1154 électeurs. A l'issue des élections locales de 2022, le PCT a obtenu 650 conseillers locaux sur les 1 154, soit 56,32%.