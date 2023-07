Maroc: La FNM, une ambition de doter chaque région d'un musée avec des thématiques complémentaires

Rabat — La Fondation nationale des musées (FNM) a l'ambition de doter chaque région et ville d'un musée avec des thématiques complémentaires invitant à une meilleure découverte de la culture et de l'héritage du Royaume.

La Fondation, qui célèbre 12 ans d'engagement au service de la culture à la faveur de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, souligne qu'elle ne cesse de mettre à la portée de chaque Marocain et chaque visiteur une programmation variée pour permettre à chacun de connaître et de s'approprier son patrimoine.

Ainsi, au coeur de Rabat, "Ville lumière, capitale de la culture", se dresse quatre musées, rappelle un communiqué de la FNM, notant qu'en plus du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI), dédié à la création moderne et contemporaine, se situe à quelques mètres le musée de l'Histoire et des Civilisations qui donne à voir une collection archéologique depuis la préhistoire à l'époque islamique.

Sur la corniche, se trouve le Musée National de la Photographie, érigé dans le Fort Rottembourg, mettant en avant la jeune scène photographique marocaine. A l'intérieur de la Kasbah des Oudayas, lieu monumental de la ville, le Musée National de la Parure expose des bijoux et caftans, enrichis par la collection personnelle de bijoux amazighs de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le communiqué.

A Tanger, quatre musées sont ouverts, dont celui de la Kasbah des cultures méditerranéennes qui offre une collection archéologique et ethnographique reflétant la diversité et la spécificité de la ville, ajoute la même source, soulignant qu'à ses côtés se trouve la Kasbah-Espace d'art contemporain, qui présente des expositions liées essentiellement à la région du Nord.

A Villa Harris, une sélection d'oeuvres met en lumière les couleurs, les paysages, les traditions et les scènes de vie ayant inspiré les peintres occidentaux, alors que dans l'ancienne Médina se situe "Dar Niaba" qui permet aux visiteurs de découvrir une part importante de l'histoire diplomatique du Maroc, ainsi que la mémoire de la ville de Tanger depuis le 18ème siècle.

A Tétouan, le musée archéologique abrite des objets préhistoriques, antiques et islamiques provenant de plusieurs sites et monuments du Nord, alors que le musée Bab El Oqla, rassemble, lui, des objets qui témoignent de l'histoire de la ville et de ses spécificités culturelles.

A Marrakech, trois musées sont ouverts au public, dont celui des Confluences-Dar El Bacha où une grande collection des arts premiers et antiques constituée par la philanthrope américaine Patti Birch est exposée, ainsi qu'un ensemble d'objets de l'artisanat.

Le Musée National du Tissage et du Tapis, Dar Si Saïd, présente, quant à lui, une variété de tapis marocains citadins et ruraux et des objets de tissage.

Dans la place mythique de Jamaâ el-Fna se trouve également le Musée du Patrimoine immatériel qui valorise la "halqa" et ses différents arts, et contribue à la sauvegarde de la mémoire collective marocaine.

Par ailleurs, le Musée National de la Céramique à Safi regroupe d'importants objets en poterie et en céramique du Maroc, sans oublier Dar Jamaï, musée National de la musique à Meknès, qui présente plus d'une centaine d'instruments proposant un voyage sensoriel.

S'ajoutent à ceux-là, deux nouveaux musées récemment ouverts: le Musée d'Art à Agadir qui offre une exposition articulée autour d'un dialogue entre peinture et patrimoine culturel marocain, et le musée d'Azilal, implanté au Géoparc de M'goun, qui invite les visiteurs à découvrir les mystères du passé et les trésors de la Terre à travers une immersion dans le temps, la géographie, l'histoire et l'univers de la flore et de la faune. Ce musée abrite des spécimens fascinants, notamment des squelettes de dinosaures terrestres et marins.