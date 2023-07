Tunisie: Mercato - Chermiti, le futur crack

A 19 ans, Youssef Chermiti dispose déjà d'une belle cote sur le maché des transferts, surtout après avoir signé un contrat en béton avec le Sporting Lisbonne.

Signataire d'un engagement jusqu'en 2027, un mandat assorti d'une clause libératoire extrêmement élevée, Chermiti n'a cependant pas découragé les clubs preneurs, comme Wolverhampton et la Juventus qui suivent le joueur depuis ses premiers pas. Maintenant, si le Sporting demande 20 millions d'euros ajoutés à 20% à la revente, tout dépendra aussi de l'entourage du Tunisien et du prix final fixé.

Haithem Jouini vers la Turquie ?

Après une saison aboutie au Stade Tunisien, l'attaquant international Haithem Jouini, 30 ans, est non seulement annoncé de retour dans son giron naturel, l'Espérance, mais aussi pisté en Turquie ou un cador de Super-Lig souhaite l'enrôler.

Ben Ouanes entre Rizespor et Samsunspor

Libre de droit après deux saisons à Kasimpasa, Mortadha Ben Ouanes devrait rester en Turquie, la où il s'est construit une solide réputation. L'ex-Etoilé de 29 ans est ainsi pisté par Rizespor et Samsunspor. Avec Kasimpasa, la saison passée, Ben Ouanes a disputé 57 rencontres, signé 10 buts et délivré 13 assists.

Omar Jebali reste au Danemark

A Odense, en Super League danoise, Omar Jebali, ex-sociétaire de l'ESS et de l'ESZ, ne laissera pas un souvenir impérissable. Et c'est pour cela que le joueur de 23 ans a décidé de changer de club et d'opter pour les divisionnaires danois du FC Vendsyssel FF. Ex-international U20, Jebali tentera de se relancer dans un club où il aura davantage de temps de jeu.

Quid d'Omar Rekik ?

Cédé à titre de prêt à Wigan Athletic, la saison passée, l'arrière Omar Rekik a depuis retrouvé une certaine visibilité et se retrouve donc ciblé sur le marché des transferts. Ainsi, après Birmingham City et Valence, c'est au tour du FC Bâle de se positionner afin de récupérer un joueur qui est toujours sous contrat avec les Gunners (jusqu'en juin 2025). Les prochains jours nous en apprendront davantage sur Rekik qui devrait quitter définitivement Arsenal en contrepartie de trois millions d'euros. Quant à Mikel Arteta, il est peu probable de le voir «se rétracter» et conserver le joueur à Londres.