Maroc: Forum parlementaire des chambres professionnelles - Un espace d'échange sur les moyens d'améliorer leur rôle en matière d'investissement et de développement

Rabat — Les participants au premier forum parlementaire des chambres professionnelles ont débattu, lundi à la Chambre des conseillers, des réalités des chambres professionnelles et des moyens à même d'améliorer leur rôle dans les domaines de l'investissement et du développement économique et social.

Ce forum a été marqué par la présence de représentants des chambres professionnelles de l'ensemble des régions du Royaume, ainsi que de représentants de départements gouvernementaux et d'institutions concernées, qui ont pris part à des ateliers thématiques organisés à l'occasion.

Lors de cette séance inaugurale du forum placée sous le thème "Les chambres professionnelles et les enjeux de la promotion de l'investissement", les participants ont débattu des questions ayant trait aux rôles des chambres de commerce, d'industrie, de services, d'agriculture, de pêche et d'artisanat, de leurs réalités actuelles et des défis qui leur sont posés.

Ils ont également exploré les moyens de renforcer la contribution des chambres professionnelles en matière d'accompagnement des efforts de promotion de l'investissement et du développement économique et social aux niveaux national, régional et local.

Lors du premier atelier thématique dédié aux "défis de la promotion des secteurs de l'industrie, du commerce et des services et de l'intégration du secteur informel", les participants ont abordé les acquis et contraintes des chambres de commerce, d'industrie et des services, le rôle des professionnels élus dans la mise en oeuvre de leurs missions et le renforcement de leur gouvernance, les moyens à même de motiver et de qualifier leurs ressources humaines, ainsi que les approches envisageables en mesure d'assurer l'intégration du secteur informel.

Dans une intervention à l'occasion, le directeur général du Commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce, Rahal Abdelouahed, a présenté un ensemble d'initiatives gouvernementales visant à accompagner les chambres de commerce, d'industrie et de services, tout en mettant en avant la nécessité de mettre en place une vision globale impliquant toutes les parties pour résoudre la problématique du secteur informel.

Le membre du Conseil économique, social et environnemental, Moncef El Kettani, a indiqué que la part importante qu'occupe le secteur informel (jusqu'à 29% du produit intérieur brut (PIB)) limite le rythme de la transformation structurelle de l'économie, soulignant à cet effet l'approche proposée par le conseil en vue de réduire les effets du secteur informel sur l'économie nationale.

Le deuxième atelier portant sur le thème: "l'agrégation agricole et la mise en place d'une approche innovante de commercialisation des produits agricoles et de généralisation de la protection sociale des agriculteurs: approches de base pour la mise en oeuvre de la stratégie Génération Green", a été marqué par une présentation de l'Agence pour le Développement Agricole sur "l'agrégation agricole de la nouvelle génération", qui a souligné l'importance de ce mécanisme et porté sur le bilan des projets d'agrégation agricole.

Les participants à cet atelier ont discuté des problématiques relatives au mécanisme d'agrégation agricole et d'autres contraintes liées à la commercialisation des produits agricoles.

Les interventions ont également porté sur l'importance de fédérer les efforts afin de développer et d'améliorer le travail des chambres agricoles, tout en insistant sur la nécessité de les doter des capacités humaines, techniques et matérielles leur permettant d'assurer une participation effective aux ateliers ouverts, d'élargir leurs pouvoirs et de les doter de véritables mécanismes d'encadrement et de suivi.

Lors du troisième atelier thématique portant sur "la réalité et les perspectives du secteur de la pêche maritime et les enjeux de développement économique et social", Abdallah Benmansour, directeur de la Stratégie et de la Coopération au département de la Pêche maritime, s'est penché sur la dynamique que connaît l'ensemble des domaines ayant trait au secteur de la pêche maritime.

A cet égard, il a fait référence aux mesures prises pour renforcer les capacités productives et compétitives, améliorer les conditions de commercialisation, sécuriser l'approvisionnement en poisson des marchés intérieurs, et préserver les ressources halieutiques.

Dans ce sens, le vice-président de la Fédération des chambres de pêche maritime, Brahim El Battah, ainsi que les participants à cet atelier, ont souligné la nécessité de soutenir et de renforcer la place des chambres de pêche maritime en élargissant leur représentativité à tous les secteurs concernés par leurs activités.

Ils ont également mis l'accent sur la nécessité de prévoir un financement supplémentaire au profit des chambres de pêche maritime, d'apporter une révision complète du système législatif régissant le secteur, d'assurer la qualification et la protection sociale des employés dans le secteur.

Quant au quatrième atelier relatif aux "défis et perspectives de la réhabilitation du secteur de l'artisanat et de la valorisation de sa contribution au développement", il s'est attardé sur l'importance capitale de l'artisanat en tant que secteur stratégique contribuant au soutien du tissu économique et social au Maroc.

La directrice de la Stratégie, de la Programmation et de la Coopération au ministère de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Asmaa Kadiri, a mis en exergue les efforts déployés pour réhabiliter ce secteur, à travers la feuille de route du ministère visant sa relance effective et durable, son développement et sa transition vers un artisanat structuré, moderne et compétitif.

Pour sa part, la présidente de la Chambre d'artisanat de la région Casablanca-Settat, Jalila Morsli, a souligné la nécessité d'accélérer la cadence de la transformation structurelle du secteur, d'améliorer la compétitivité du tissu économique, de valoriser l'économie sociale et d'en faire un pilier de développement et une source de création d'emplois, outre la modernisation du dispositif juridique régissant le secteur dans le but d'élargir ses compétences et ses champs d'intervention.

Les participants aux différents ateliers thématiques ont salué l'initiative de la Chambre des conseillers d'organiser cette séance inaugurale du Forum parlementaire des chambres professionnelles, appelant à ériger ce forum en un événement annuel permettant de soulever diverses questions d'intérêt pour les chambres professionnelles afin d'assurer la promotion de ces institutions constitutionnelles et d'améliorer leurs rôles dans divers domaines de développement.

Le premier Forum parlementaire des chambres professionnelles est une consécration des efforts soutenus de la Chambre des conseillers visant à abriter le débat public pluraliste sur les grandes questions sociétales urgentes, en particulier celles étroitement liées aux missions constitutionnelles de la Chambre et aux spécificités de sa composition unique et diversifiée.