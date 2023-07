Angola: Le PR autorise la construction de 1 500 maisons pour la réinstallation des familles défavorables

Icolo e Bengo — Mille cinq cents (1 500) logements sociaux, y compris des infrastructures et des équipements sociaux, seront construits dans le quartier Ngolome, municipalité d'Icolo e Bengo, province de Luanda.

Conformément à l'arrêté présidentiel n° 178/23 du 19 juillet, le Président de la République a autorisé un montant global en kwanzas équivalent à soixante-quinze millions sept cent neuf mille cinq cent cinquante-cinq dollars américains pour la construction de logements sociaux, subdivisés en trois lots.

Le document indique également que le premier lot comprend la construction de 500 logements sociaux, une école primaire, un collège, un jardin d'enfants, une crèche et un commissariat, d'un montant de dix-huit millions cent six mille sept cent dix dollars.

Le deuxième lot comprendra également la construction de 500 logements sociaux, une école primaire, un jardin d'enfants, une crèche et un centre de santé, d'une valeur de seize millions huit cent soixante neuf mille quatre vingt dix dollars.

Le troisième lot aura 500 logements sociaux et des infrastructures internes et externes, dont les travaux seront évalués à quarante millions sept cent trente-trois mille sept cent cinquante-cinq dollars et quatre-vingt-cinq cents.

Le Président de la République, João Lourenço, a délégué au ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement de diriger tous les actes de décision et d'approbation de tutelle, y compris la préparation des actes de procédure, l'attribution, la célébration et la signature des contrats.