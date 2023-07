Sénégal: Produits à l'importation - Baisse de 4,4% des prix au mois de mai 2023

Au mois de mai 2023, les prix des produits à l'importation ont diminué de 4,4%, comparés au mois précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, cette évolution résulte, principalement, de la baisse des prix des « produits minéraux » qui y ont contribué à -3,9 points de pourcentage, des « machines et appareils » (-1,4) et des « matériels de transport » (-0,5%). Cependant, elle est limitée par la hausse de ceux des « graisses et huiles animales ou végétales» (+1,4%), des « produits des industries alimentaires» (+0,4).

Par rapport au mois de mai 2022, l'Ansd souligne que les prix des produits importés ont progressé de 2,2%. Sur les cinq premiers mois de 2023, les produits achetés de l'extérieur se sont renchéris de 13,0%, en comparaison à ceux de la même période de 2022. Les prix des produits sous-jacents à l'importation et ceux des produits volatils à l'importation ont baissé respectivement de 4,9% et de 2,0%. En glissement annuel, ils ont augmenté, respectivement, de 1,4% et 5,9%. Sur les cinq premiers mois de 2023, leurs prix moyens ont bondi de 13,8% et 9,4% relativement à ceux de la même période de 2022.