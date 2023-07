Algérie: Feux de forêt - Le président de l'APN présente ses condoléances aux familles des victimes

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a adressé, en son nom et au nom des membres de l'APN, un message de condoléances et de compassion aux familles des citoyens, civils et militaires, tombés en martyrs suite aux incendies déclarés dans plusieurs wilayas du pays.

"C'est avec une grande affliction et une profonde émotion que nous avons appris, la mort de citoyens, militaires et civils, tombés en martyrs dans les incendies qui ont frappé certaines wilayas du pays", a écrit le président de l'APN dans son message de condoléances.

"En mon nom et au nom de tous les membres de l'APN, nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes, à l'institution militaire, commandement et éléments, et les assurons de toute notre compassion, priant Allah d'accueillir nos victimes aux côtés des chouhada et de guérir les blessés", a conclu M. Boughali.