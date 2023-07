Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha reçoit le Chef d'Etat-Major italien de la Défense

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a reçu, mardi au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Chef d'Etat-Major italien de la Défense, l'Amiral Giuseppe Cavo Dragone, en visite en Algérie, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a reçu en audience, ce mardi 25 juillet 2023, au siège de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Chef d'Etat-Major italien de la Défense, l'Amiral Giuseppe Cavo Dragone, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire", précise la même source.

La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire, représentant les différentes Forces de l'ANP, souligne le communiqué, notant qu'ont pris part à cette rencontre, "les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des Chefs de Départements et des Directeurs centraux du MDN et de l'Etat-Major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire italienne".

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation militaire italienne, le Général d'Armée a souligné que "les relations algéro-italiennes sont imprégnées d'une confiance mutuelle scellée à la faveur de plusieurs décennies de coopération positive et constructive, basée sur l'histoire régionale commune et l'aspiration à servir les intérêts des deux peuples et à renforcer la paix et la sécurité en Méditerranée".

%

"Cette visite s'inscrit dans le prolongement des échanges de visites entre l'Algérie et l'Italie, lesquels reflètent la qualité des relations bilatérales dans les différents domaines, et traduisent la volonté politique des dirigeants des deux pays de promouvoir un partenariat stratégique par excellence", a-t-il déclaré.

"Ces relations sont imprégnées d'une confiance mutuelle scellée à la faveur de plusieurs décennies de coopération positive et constructive, basée sur notre histoire régionale commune et nos valeurs méditerranéennes, ainsi que l'aspiration à servir les intérêts de nos deux peuples et à renforcer la paix et la sécurité en Méditerranée", a ajouté le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

"En effet, les liens algéro-italiens ne datent pas d'hier, mais d'il y a plus de deux mille ans. En témoignent les évènements historiques et les positions honorifiques des deux pays, à l'instar du soutien apporté par des personnalités italiennes à notre Révolution et l'alignement de l'Etat italien et de ses institutions aux côtés du peuple algérien dans sa lutte contre le terrorisme barbare et l'extrémisme durant les années quatre-vingt-dix du siècle passé".

Le Général d'Armée a, également, souligné que la coopération militaire entre l'Algérie et l'Italie est "excellente", au regard "des progrès enregistrés et de la volonté des dirigeants des deux pays de la promouvoir en permanence".

"La coopération militaire entre l'Algérie et l'Italie est excellente, au regard des progrès enregistrés et de la volonté des dirigeants des deux pays de la promouvoir en permanence", a-t-il fait savoir, estimant que "ceci prouve clairement que nous sommes liés par un partenariat solide et de confiance que nous devons diversifier davantage pour l'étendre à d'autres domaines, qui correspondent à nos priorités communes".

A l'issue de cette rencontre, il a été procédé à un échange de présents symboliques entre les deux parties et la signature, par le Chef d'Etat-Major italien de la Défense, du livre d'or de l'Etat-Major de l'ANP, conclut le communiqué du MDN.