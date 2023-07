Algérie: Arkab examine avec l'ambassadeur du Vietnam les voies de coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie,Tran Quoc Khanh, avec lequel il examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines du secteur, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est tenue lundi au siège du ministère, les deux parties ont évoqué les relations de coopération entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l'énergie et des mines, précise la même source.

M. Arkab a également mis en exergue les opportunités offertes dans le domaine des hydrocarbures et des énergies renouvelables, en sus des "grandes opportunités" offertes dans le domaine de l'exploitation des ressources minières en Algérie.

Après avoir réaffirmé leur volonté d'établir un partenariat mutuellement bénéfique dans le secteur à travers notamment le transfert des connaissances et l'échange d'expériences et de formations dans ces domaines, les deux parties ont convenu d'organiser d'autres rencontres "dans les meilleurs délais, entre des experts des deux pays dans différents domaines en vue de détailler les points de coopération et les moyens pratiques de leur mise en oeuvre.

Le ministre et le diplomate vietnamien "se sont félicités du partenariat exceptionnel" existant entre Sonatrach et la compagnie vietnamienne d'exploration et de production de pétrole et de gaz PetroVietnam.

Les deux parties ont salué "les relations d'amitié historiques et excellentes entre les deux pays" et se sont félicités du "développement croissant" des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines", a conclu le communiqué.