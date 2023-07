Algérie: Feux de forêt - Aménagement des maisons et auberges de jeunes pour accueillir les familles sinistrées

ALGER — Le ministère de la Jeunesse et des sports a décidé d'aménager les maisons et auberges de jeunes pour accueillir les familles sinistrées suite aux feux de forêts enregistrés dans certaines wilayas du pays, en renforcement des moyens matériels et humains mobilisés par l'Etat pour leur prise en charge, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre de la Jeunesse et des sports, M. Abderrahmane Hammad, a ordonné l'aménagement des maisons et auberges de jeunes pour accueillir les familles sinistrées suite aux incendies", ajoute le document.

M. Hammad a appelé, en outre, à associer tous les acteurs du mouvement sportif et juvénile pour prêter main forte aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), aux éléments de la Protection civile et aux agents de la Conservation des forêts pour éteindre les feux et protéger les citoyens et leurs biens.