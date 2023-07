Maroc: UNA - Nouveau pôle universitaire d'excellence à Casablanca

communiqué de presse

Lundi 24 juillet 2023 - L'UNA est un nouveau pôle d'enseignement supérieur d'envergure qui ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 2023 – 2024 et qui vise à offrir une formation de grande qualité alliant excellence académique, innovation pédagogique, immersion professionnelle et engagement sociétal.

« Le projet de création de l'UNA a été initié par des professionnels de l'éducation avec pour objectif de doter notre pays d'un nouveau pôle universitaire d'excellence, générateur de compétences, où l'on prend plaisir à apprendre et qui soit capable d'offrir des perspectives variées et réelles à ses étudiants. L'objet étant la formation à des métiers et à des compétences qui assurent l'employabilité de manière durable et qui contribuent au rayonnement du Maroc en Afrique et à l'international. », a déclaré le Professeur Rachid M'RABET, Président de l'UNA.

L'UNA regroupe différentes Ecoles Supérieures délivrant des diplômes de grade Licence (Bac+3) et Master (Bac+5). Les domaines d'enseignement de l'UNA couvrent le Management (Ingénierie Financière, Marketing Digital, Management Public et Territorial), les Sciences de l'Ingénieur avec, pour cette année, le Génie Informatique (Intelligence Artificielle, Data Analytics, Cybersécurité et Protection des données personnelles), le Droit et les Sciences Politiques.

L'UNA regroupe également un Executive Center destiné à la formation continue des praticiens et professionnels souhaitant parfaire leur formation et acquérir de nouvelles compétences, ainsi qu'un Centre de Recherche (CERUNA) et une fondation UNA avec pour missions principales l'encouragement de la recherche appliquée et le soutien des étudiants méritants à travers l'octroi de bourses d'étude.

La raison d'être de l'UNA est de former de nouvelles générations de cadres spécialisés, performants et compétents, en phase avec les attentes du marché et porteurs de valeurs éthiques et citoyennes. Pour ce faire, l'UNA se distingue par sa mission d'enseignement innovante qui repose sur 5 piliers :

L'excellence académique : La qualité des programmes d'études est assurée par un corps professoral et de praticiens hautement qualifiés avec un encadrement et un accompagnement individualisés des étudiants ;

: La qualité des programmes d'études est assurée par un corps professoral et de praticiens hautement qualifiés avec un encadrement et un accompagnement individualisés des étudiants ; L'alternance en entreprise : modèle novateur au Maroc pour allier enseignement théorique et immersion professionnelle. Les étudiants cumulant jusqu'à 2 ans d'expérience professionnelle avant l'obtention de leur diplôme ;

: modèle novateur au Maroc pour allier enseignement théorique et immersion professionnelle. Les étudiants cumulant jusqu'à 2 ans d'expérience professionnelle avant l'obtention de leur diplôme ; L'ouverture à l'international : enpartenariat avec des institutions de renommée mondiale pour développer une vision globale et une compréhension interculturelle, et offrir aux étudiants une mobilité internationale ;

: enpartenariat avec des institutions de renommée mondiale pour développer une vision globale et une compréhension interculturelle, et offrir aux étudiants une mobilité internationale ; La transversalité pédagogique : pour permettre aux étudiants des différentes écoles de collaborer et de se former avec une approche interdisciplinaire, favorisant une approche globale et complémentaire ;

: pour permettre aux étudiants des différentes écoles de collaborer et de se former avec une approche interdisciplinaire, favorisant une approche globale et complémentaire ; L'acquisition des soft skills et la maîtrise des langues : Pour assurer le développement du savoir-être des étudiants et les préparer de manière optimale à l'insertion professionnelle.

L'UNA est présidée par le Professeur Rachid M'Rabet, emblématique figure de l'enseignement supérieur d'excellence ayant piloté pendant 20 ans l'ISCAE. L'UNA a mis en place un Conseil Scientifique International regroupant d'éminentes personnalités académiques nationales et internationales, mais également des références de premier plan du monde professionnel et institutionnel, chargées d'accompagner le pôle universitaire dans son positionnement d'enseignement et de recherche.

L'UNA a, par ailleurs, d'ores et déjà établi plusieurs partenariats académiques nationaux et internationaux, des partenariats institutionnels et des partenariats Entreprises, attestant ainsi de la solidité de son modèle.

A noter que l'UNA a signé un protocole d'accord avec CDG Invest dans le cadre de son programme « Génération Entrepreneurs ».

Le campus actuel de l'UNA, d'une capacité de 2 500 étudiants, dispose d'installations et d'espaces de formation de qualité, conçus pour favoriser la créativité et l'interaction et offrir ainsi un environnement propice à l'apprentissage et l'épanouissement des étudiants et des équipes pédagogiques.

Le campus est situé à Sidi Maarouf, au cœur de l'un des centres d'activités d'affaires les plus importants de Casablanca. Il est facilement accessible par le Tramway, le Busway et autres transports en commun.

Pour la formation initiale, l'UNA démarrera en Septembre prochain (rentrée 2023 – 2024) avec Atlantic Business School, Ecole de Management et Atlantic Engineering School, Ecole d'Ingénieurs. Les programmes des écoles sont accrédités par l'Etat et seront accessibles en post Bac et en admission parallèle.

Pour plus d'informations : www.una.ma

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Basma Zamani : 06.17.29.21.79/ basma.zamani99@gmail.com

Pour toute information relative aux admissions, veuillez contacter :

Direction des admissions - 00 212 5 22 10 62 62 – admission@una.ma