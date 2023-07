Sénégal: Afrobasket « Kigali » 2023 / Forfait de l'ailière Sokhna Fatou Sylla - Moustapha Gaye rappelle Madjiguène Sène

A trois jours du coup d'envoi de la 26e édition de l'Afrobasket féminin « Kigali »2023 (28 juillet au 5 août, l'équipe nationale du Sénégal a connu un nouveau changement avec le retour de Madjiguène Sène dans le groupe.

La joueuse évoluant dans le secteur intérieur des Lionnes a été rappelée dans les rangs après le forfait de dernière minute de l'ailière Sokhna Fatou Sylla en raison d'une blessure, annoncée ce lundi. En attendant d'entrer dans la compétition, les Lionnes vont livrer sur le parquet de Kigali un dernier amical contre l'équipe de la RD Congo.

L'équipe nationale féminine du Sénégal a enregistré un forfait de dernière minute pour la 26e édition de l'Afrobasket féminin qui se joue du 28 juillet au 5 août à Kigali (Rwanda). Blessée, Sokhna Fatou Sylla a déclaré forfait pour la compétition. La Fédération sénégalaise de basket l'a annoncé ce lundi, le « coup dure » sans préciser la nature de la blessure. Pour le poste, le sélectionneur Moustapha Gaye a aussitôt fait appel à Madjiguène Sène.

L'intérieur des Lionnes qui évolue à l'ASA Sceaux Basket (France), on le rappelle, avait pris part au dernier Afrobasket au Cameroun en 2021 mais avait été recalée lors du stage de préparation à Dakar. Arrivées depuis ce vendredi dans la capitale rwandaise, les Lionnes ont livré ce dimanche 23 juillet, leur premier match amical contre le Mozambique. Une rencontre qui s'est soldée par une courte défaite sur la marque (69-70). La bande à Aya Traoré effectuera ce mardi son second test contre l'équipe de la République démocratique du Congo (RDC).

Pour la compétition, douze équipes réparties en quatre groupes de trois prendront part à la compétition. Nation la plus titrée de l'Afrobasket avec 11 trophées et classée à la quatrième place lors du dernier Afrobasket organisé en 2021 à Yaoundé (Cameroun), l'équipe du Sénégal est logée dans la poule C de l'Afrobasket et affrontera celle du Mali et ensuite de l'Ouganda. Le Nigeria, tenant du titre, est logé dans le groupe D en compagnie de l'Égypte et de la République démocratique du Congo. Le Cameroun et le Mozambique évolueront dans le groupe B qui sera complété par le pays bénéficiaire d'une Wild Card (invitation). Le Rwanda, pays hôte se trouve dans le groupe A avec l'Angola.