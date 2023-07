Ile Maurice: Smart city de Roches-Noires - Des écocitoyens écrivent au président du groupe BPCE

«Nous vous lançons un appel solennel pour reconsidérer immédiatement votre soutien financier au projet de PR Capital (Mauritius) Ltd à Roches-Noires.» C'est en ces termes qu'un collectif d'écologistes a tenu à interpeller le président du groupe BPCE, Nicolas Namias, dans une missive envoyée le 19 juillet. L'objectif est de faire bloc contre le projet de smart city de PR Capital (Mauritius) à Roches-Noires, sur une superficie de 358 hectares.

Dans la correspondance signée par quatre écologistes, ils expliquent que la filiale du groupe français City propose un méga projet immobilier avec golf «dans une zone sensible et écologiquement riche à Roches-Noires». Ils rappellent qu'une forte opposition se dresse contre ce projet. La raison ? «Il causerait une destruction irréversible d'écosystèmes fragiles et mettrait en péril la préservation de notre patrimoine naturel, la biodiversité déjà grandement menacée sur l'île, l'action climat en termes d'atténuation et d'adaptation, et accentuerait les inégalités socio-spatiales.»

Ainsi, le Groupe BPCE étant le principal détenteur de cet actif de 358 hectares, les écocitoyens l'exhortent à veiller à ce que le projet immobilier ne voie pas le jour. Ils citent des extraits de déclarations faites par deux experts internationaux, le Dr Julian P. Hume, paléontologue britannique, et Gregory Middleton, membre de la Sydney Speleological Society, pour soutenir leur contestation. «Nous faisons appel à vous pour que vous ne souteniez pas le projet immobilier de PR Capital (Mauritius). (...) Nous savons que le groupe BPCE est aujourd'hui engagé dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ambitieuse.»

Le collectif rappelle que des entreprises mauriciennes ont fait une proposition alternative pour l'utilisation du site «qui a le mérite de réellement prendre en compte les caractéristiques environnementales et écologiques de ce site d'une grande richesse naturelle et patrimoniale tout en promettant un développement économique et social inclusif».