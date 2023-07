Ile Maurice: Natation - Teeluck ne se qualifie pas mais se rapproche de son meilleur niveau

Pas de chance pour Anishta Teeluck. Engagée dans les séries du 100m dos, hier matin, elle n'a pu se qualifier pour le tour suivant. Cependant, on peut se satisfaire du fait qu'elle se rapproche peu à peu de son record national sur cette distance.

Hier matin, Anishta Teeluck a pris le départ du 100m dos. Elle se trouvait dans la 3e série des éliminatoires sur cette distance, au couloir 7. Elle a bouclé les 50 premiers mètres de sa course en 31 secondes et 30 centièmes. Après le virage, elle a nagé le reste de sa course en 34 secondes et 02 centièmes. A l'arrivée, elle a été créditée du temps de 1 minute, 5 secondes et 32 centièmes et a fini à la neuvième place.

Pour rappel, la Mauricienne est recordwoman nationale du 100m dos en 1 minute, 4 secondes et 59 secondes (temps réalisé en Tunisie aux Championnats de la CANA Zone 4 en août 2022). Aux championnats d'hiver, à Côted'Or, en mai dernier, elle avait nagé en deçà de son meilleur niveau, soit en 1 minute, 7 secondes et 1 centième. Or, au Japon, hier matin, en arrêtant le chrono à 1 minute, 5 secondes et 32 centièmes, elle a nagé plus vite qu'à Côte-d'Or et a montré qu'elle se rapprochait peu à peu de sa meilleure performance personnelle. Ce qui est de bon augure à l'approche des JIOI.

Signalons que la série du 100m dos a été remportée par la Péruvienne Mckenna De Bever en 1 minute 3 secondes et 12 centièmes. Toutefois, pour se qualifier pour les demi-finales, il fallait que cette dernière réalise moins de 1 minute et 46 centièmes (temps de la dernière qualifiée pour le 2e tour).

Notons qu'Anishta Teeluck sera de nouveau en action cette semaine. Le vendredi 28 juillet, elle prendra part aux séries du 200m dos, distance sur laquelle elle détient le record de Maurice en 2 minutes, 19 secondes et 1 centième.