Afrique: Ligue des champions CAF - Tout le tirage au sort des premiers et deuxième tours préliminaires

Le tirage au sort des phases préliminaires de la Ligue des Champions CAF a été effectué ce mardi au Caire en Egypte. Il donne le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison interclubs.

Le premier tour préliminaire promet des affiches intéressantes comme celles opposant le CS Constantine (Algérie) à l'Étoile Sportive du Sahel (Tunisie) ; l'AS Real de Bamako (Mali) au Coton Sport (Cameroun) ; ASKO Kara (Togo) vs ASFAR (Maroc) ou encore Al Ahly Benghazi (Libye) contre Enyimba (Nigeria).

Les matchs aller sont prévus les 18 et 20 août et les matchs retour les 25 et 27 août.

Les équipes qualifiées au premier tour affronteront, au tour suivant, celles qui ne sont pas concernées par le premier tour. Les matchs aller sont programmés sur les 15 et 17 septembre et les matchs retour les 29 septembre et 1er octobre.

Voici les affiches du premier tour préliminaire

Match 1: Hafia FC (Guinea) v Génération Foot (Senegal)

Match 2: USGN (Niger) v AS Douanes (Burkina Faso)

Match 3: Bo Rangers (S. Leone) v LISCR (Liberia)

Match 4: Medeama SC (Ghana) v Remo Stars (Nigeria)

Match 5: KMKM (Zanzibar) v St. George SC (Ethiopia)

Match 6: APR FC (Rwanda) v Gaadidka (Somalia)

Match 7: Bendje (Gabon) v Bumamuru (Burundi)

Match 8: African Stars (Namibia) v Power Dynamos (Zambia)

Match 9: UD Songo (Mozambique) v Green Mamba (Eswatini)

Match 10: Dragon FC (Eq. Guinea) v Big Bullets (Malawi)

Match 11: Al Ahly Benghazi (Libya) v Enyimba (Nigeria)

Match 12: Coton Sport (Benin) v ASEC Mimosas (Ivory Coast)

Match 13: CS Constantine (Algeria) v Étoile du Sahel (Tunisia)

Match 14: ASKO Kara (Togo) v ASFAR (Morocco)

Match 15: AS Real de Bamako (Mali) v Coton Sport (Cameroon)

Match 16: FC Nouadhibou (Mauritania) v Al Ahli Tripoli (Libya)

Match 17: Primeiro de Agosto (Angola) v AS Vita Club (DR Congo)

Match 18: Salaam FC (S. Sudan) v Al-Hilal Omdurman (Sudan)

Match 19: AS Otohô (Rep. of Congo) v Al-Merrikh (Sudan)

Match 20: ASAS (Djibouti) v Young Africans (Tanzania)

Match 21: Jwaneng Galaxy (Botswana) v Vipers SC (Uganda)

Match 22: Djabal Club d'Iconi (Comoros) v Orlando Pirates (S. Africa)

Les affiches du second tour préliminaire

Hafia/Génération Foot v Wydad AC (Morocco)

AS Garde/AS Douanes v Espérance ST (Tunisia)

Bo Rangers/LISCR v CR Belouizdad (Algeria)

Medeama SC/Remo Stars v Horoya AC (Guinea)

KMKM/St. George v Al Ahly (Egypt)

APR/Gaadidka v Pyramids FC (Egypt)

Bendje/Bumamuru v Mamelodi Sundowns (S. Africa)

African Stars/Power Dynamos v Simba SC (Tanzania)

UD Songo/Green Mamba v Petro de Luanda (Angola)

Dragon FC/Big Bullets v TP Mazembe (DR Congo)

Al Ahly Benghazi/Enyimba v Coton Sport/ASEC Mimosas

CS Constantine/Étoile du Sahel v ASKO Kara/ASFAR

AS Real du Bamako/Coton Sport v Nouadhibou/Al Ahli Tripoli

Primeiro de Agosto/AS Vita Club v Salaam FC/Al-Hilal Omdurman

AS Otohô/Al-Merrikh v ASAS/Young Africans

Jwaneng Galaxy/Vipers SC v Djabal/Orlando Pirates