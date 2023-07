Congo-Kinshasa: Placée sous la coordination de l'Ingénieur Célestin Lubo - La Génération Musongye Asbl déterminée à développer la province de Lomami

Dans la perspective de promouvoir l'unité, l'amour, le partage, le développement et la conservation de la culture songye, propre au peuple portant le même nom, localisé dans la province de la Lomami, des notables locaux ont décidé de s'associer en travaillant ensemble pour assurer le développement de cette région du pays. Créant tout récemment, dans cet élan, la Génération Musongye Asbl, « GM-Asbl », ces derniers demeurent convaincus que ces valeurs sont essentielles pour l'émergence de leur province et le renouvellement de leur culture où qu'elle se trouve. Ci-dessous, retrouvez l'intégralité de leur présentation, domaines d'activité et leurs règles d'or.

Tout ce qu'il faut savoir sur la Génération Musongye-Asbl, en sigle « GM-Asbl »

Présentation de la Génération Musongye-Asbl

L'objectif de ce livre est de présenter la Génération Musongye-Asbl et de décrire notre vision pour l'unité, l'amour, le partage, le développement et la conservation de notre culture songye. Sans unité, nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs. Nous devons donc travailler ensemble pour assurer notre réussite.

La Génération Musongye est née de la volonté de rassembler les songyes autour de valeurs communes telles que l'unité, l'amour, le partage, le développement et la conservation de notre culture. Nous sommes convaincus que ces valeurs sont essentielles pour l'émergence de notre province de lomami et pour le renouvellement de notre culture songye partout où elle se trouve.

La Génération Musongye est engagée dans plusieurs domaines qui sont tous liés à notre vision de l'unité, de l'amour et du partage. Nous croyons que ces valeurs sont les fondements d'un :

Musongye uni

Musongye fort

Musongye courageux

Les valeurs de la Génération Musongye

L'unité n'est pas juste un mot pour nous. C'est une valeur que nous cultivons chaque jour. Nous croyons que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur pour nos enfants. Mais l'unité n'est pas suffisante. Nous devons aussi avoir de la bienveillance les uns envers les autres, de la solidarité, du respect mutuel.

C'est ce que nous appelons l'amour. Nous voulons aussi partager nos connaissances, nos ressources, nos cultures pour mieux se comprendre et se rapprocher. Enfin, nous pensons que la sauvegarde de notre héritage culturel est primordiale pour notre identité.

La Génération Musongye est un véritable moteur pour le développement de notre province de lomami. Nous avons beaucoup de projets et d'ambitions pour l'avenir. Nous sommes persuadés que l'unité, l'amour, le partage, la culture et les technologies sont des valeurs clés pour nous permettre d'avancer ensemble. Nous avons encore beaucoup à faire, mais nous sommes confiants que nous y arriverons, grâce à l'engagement de toute la notabilité songye.

Chapitre 1 - L'unité

L'unité est la fondation de toute communauté. Sans unité, il n'y a pas de force commune, pas de partage, pas de développement. C'est pourquoi, au sein de la Génération Musongye, nous accueillons tous ceux qui partagent notre vision de l'unité, de l'amour et du partage.

L'unité n'est pas seulement une question de rassembler les gens autour d'une cause commune, mais aussi une question de respect. Ce respect doit être mutuel, entre les songyes, mais également envers ceux qui ne partagent pas notre vision.

Nous sommes conscients que l'unité requiert des efforts constants et que des tensions peuvent surgir. Mais c'est justement dans ces moments que nous devons nous rappeler notre objectif commun, et trouver une solution qui convienne à tous.

Chapitre 2 - L'amour

L'amour est un élément essentiel de toute forme de vie. Cela peut sembler cliché, mais c'est une vérité universelle. Nous avons tous besoin d'amour et de compassion, et de nos jours, cela semble plus important que jamais.

La Génération Musongye souhaite répandre l'amour tant au sein de la communauté songye qu'à l'extérieur. Nous soutenons les initiatives visant à aider les victimes de la pauvreté, de la maladie ou de toute autre forme de souffrance.

En aimant et en aidant les autres, nous renforçons notre propre force et notre unité. C'est en laissant l'amour guider nos actions que nous pouvons vraiment changer notre belle province de Lomami.

Chapitre 3 - Le partage

Le partage est un moyen puissant d'établir des liens de confiance et de renforcer notre communauté. En partageant nos connaissances, nos ressources et notre temps, nous permettons à chacun de s'épanouir et de grandir.

Nous travaillons pour faire connaître les bénéfices de l'entraide et de la coopération, pour inspirer d'autres communautés et pour aider à établir des ponts entre les cultures.

Chapitre 4 - Le développement et la conservation de la culture songye

La Génération Musongye-Asbl a pour objectif d'aider à préserver et à promouvoir notre patrimoine culturel. Nous reconnaissons que chaque culture est unique et précieuse, et que sa survie est essentielle pour l'enrichissement de la société dans son ensemble.

Nous travaillons pour encourager et soutenir toutes les initiatives visant à protéger, à préserver et à développer notre culture songye, indépendamment de la durée de cette culture.

Chapitre 5 - Renouveler notre identité partout où elle se trouve

Les changements de la société sont constants, et il est important d'adapter notre culture et notre identité à ces changements. Nous croyons que le renouvellement de notre identité ne doit pas se faire par imitation ou par l'emprunt de cultures étrangères, mais plutôt par un dialogue et une collaboration permanents entre toutes les générations.

Nous croyons que le renouvellement de notre identité est essentiel pour notre croissance et pour notre capacité à faire face aux défis de la vie moderne.

Chapitre 6 - Les domaines d'action de la Génération Musongye

La Génération Musongye est active dans différents domaines, tels que l'agropastoralisme, l'éducation, la santé, l'économie, la protection de l'enfant, la culture et l'art, les technologies, les sports et les loisirs.

Chapitre 7 : Nos actions dans le domaine de l'Agro-pastoralisme

La Génération Musongye oeuvre pour améliorer les techniques agricoles et d'élevage chez les songyes. Nous organisons des formations, des ateliers pour apprendre aux agriculteurs et éleveurs les méthodes les plus modernes et efficaces. Nous les aidons aussi à accéder aux crédits, aux marchés, pour mieux vendre leurs produits.

Chapitre 8 : Nos actions dans le domaine de L'éducation

Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé pour un avenir meilleur. C'est pourquoi nous avons mis en place des programmes pour aider les enfants en difficulté à l'école. Nous organisons des sessions de soutien scolaire, des activités de loisirs pour les motiver. Nous voulons aussi faciliter l'accès à l'éducation à tous les jeunes songyes, même ceux qui vivent dans des zones reculées.

Chapitre 9 : Nos actions dans le domaine de la Santé

La santé est une préoccupation majeure pour nous. Nous cherchons à aider les populations les plus vulnérables à avoir accès à des soins de qualité. Nous organisons des campagnes de sensibilisation pour prévenir les maladies et pour encourager l'hygiène. Nous travaillons aussi à la construction et à l'équipement de centres de santé.

Chapitre 10 : Nos actions dans le domaine de l'Economie

L'économie est un levier important pour le développement de la communauté songye. Nous cherchons à encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes songye en organisant des formations, des concours pour les projets innovants. Nous travaillons aussi à la mise en place de mutuelles de micro-crédit, pour aider les songyes à créer ou développer leur entreprise.

Chapitre 11 : Nos actions dans le domaine de la Protection de l'Enfant

Nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme de protection de l'enfant pour les protéger contre toutes les formes de violences et de maltraitance. Nous aidons aussi les enfants dont les parents sont en situation précaire, en leur offrant des vivres, des fournitures scolaires.

Chapitre 12 : Nos actions dans le domaine de la Culture et de l'Art

Nous sommes fiers de notre culture. Nous voulons la partager avec le monde entier. Nous organisons des festivals, des expositions pour montrer notre richesse culturelle. Nous travaillons aussi à la promotion des artistes locaux, pour leur donner une plus grande visibilité.

Chapitre 13 : Nos actions dans le domaine des Technologies

Les technologies sont des outils essentiels pour notre développement. Nous cherchons à sensibiliser les jeunes aux enjeux des technologies numériques et à leur donner les compétences nécessaires pour les utiliser efficacement. Nous travaillons aussi à l'installation de centres de formation aux T.I.C.

Chapitre 14 : Nos actions dans le domaine des Sports et Loisirs

Le sport et les loisirs sont importants pour notre bien-être physique et mental. Nous organisons des compétitions sportives, des activités de loisirs pour les jeunes et les moins jeunes. Nous travaillons aussi à la construction d'infrastructures sportives, pour offrir des espaces de pratiques de qualité.

Nous sommes convaincus que chaque domaine est important pour la croissance et le développement de notre belle province de lomami, et nous travaillons constamment pour améliorer nos initiatives dans chaque domaine.

Chapitre 15 - La création de la Génération Musongye

La Génération a été créée sous l'initiative de Monsieur Célestin LUBO, une personne qui a compris l'importance de l'unité, de l'amour, du partage, du développement et de la conservation de notre culture.

Il a réuni des personnes partageant sa vision et a lancé la Génération Musongye avec le soutien de ces personnes.

Aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour atteindre ces objectifs communs, et nous sommes convaincus que chaque petit geste dans cette direction peut aider à changer notre Province.

Conclusion

La Génération Musongye croit en un monde où l'unité, l'amour, le partage, le développement et la conservation de notre culture sont des valeurs universelles. Nous croyons que chaque individu peut contribuer à bâtir notre province de lomami et nous sommes convaincus que la Génération Musongye peut jouer un rôle clé dans cette tâche importante.

Ensemble, nous avons ce qu'il faut pour changer notre notre province, et nous sommes impatients de travailler avec chacun d'entre vous pour atteindre ces objectifs communs.

Merci de nous contacter pour contribuer à notre vision pour l'unité, l'amour, le partage, le développement et la conservation de notre culture songye. Nous sommes un Musongye uni, fort et courageux.

Nous voulons la participation de toute la notabilité songye et de toute la jeunesse songye pour développer et changer l'image de notre belle province de lomami.

- Levons-nous pour bâtir la lomami !

- Levons-nous pour le développement !

- Ensemble nous nous développons !

Ir Célestin LUBO

Coordonnateur