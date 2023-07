Congo-Kinshasa: Christian Mubenga remercie l'UDPS et appelle les congolais à s'aligner derrière Félix Tshisekedi

Après la clôture des dépôts des candidatures, au niveau des élections nationales, Christian Mubenga a exprimé sa satisfaction d'avoir été retenu comme Candidat Député National dans la Circonscription de la Tshangu pour le compte de son Parti, UDPS/TSHISEKEDI. C'était au cours d'un entretien accordé à la presse où il a remercié la hiérarchie de sa famille politique pour lui avoir fait confiance. Il a notamment, profité de l'occasion pour inviter la population congolaise à se mettre derrière Félix Tshisekedi afin de lui donner un second mandat à la tête de la République.

C'est un motif de joie immense pour ce combattant qui s'est battu pour exhiber sa popularité dans la circonscription de Tshangu en termes de mobilisation en faveur du Chef de l'État de la RDC et de son parti politique. «Je remercie premièrement toute la hiérarchie du Parti pour cette marque de confiance. Mes remerciements s'adressent particulièrement au distingué Secrétaire Général de notre parti, Augustin Kabuya ; ensuite, à mon Président fédéral, Willy Minga ainsi qu'à mes présidents des cellules et de sections», a-t-il soutenu, avant toutefois d'indiquer qu'ils ne ménageront aucun effort et vont remuer ciel et terre pour la réélection massive et sans aucune contestation de Félix Tshisekedi, dans le district de la Tshangu. «Et, notre élection comme député national vise à donner au Président de la République une majorité parlementaire de très haute facture, leitmotive d'un Congo retrouvé. Parce que nous pensons que le l'Etat de Droit, le Patriotisme Responsable, le rajeunissement et le renouvellement de la classe politique congolaise sont des impératifs pour le développement et l'émergence de la RDC dans le concert des nations», dit-il.

Par ailleurs, il a aussi placé un mot sur le bilan du Président de la RDC, dont il estime qu'il est très formel car, selon lui, le virage que prend la RDC grâce à l'impulsion du Chef de l'Etat met le pays sur les rails d'un rendez-vous avec l'histoire.

En gros, Christian Mubenga, candidat confirmé par la CENI, à la députation nationale à la circonscription de la Tshangu à Kinshasa, l'a été une semaine après la défense de son mémoire au Collège de Hautes Etudes et Stratégies de Défenses autour de «L'impact de l'industrie de la défense sur l'économie nationale».