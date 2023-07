Cote d'Ivoire: Commerce de demi-gros et détails- Les travaux de construction d'un marché moderne lancés à Yopougon

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, a lancé, ce mardi 25 juillet 2023, les travaux de construction du marché de demi-gros et de détails de la commune de Yopougon, destiné à dynamiser les activités de quelques 3000 commerçants et commerçantes de la commune. L’ouvrage s’étendra sur une superficie de 7 hectares, dans le sous quartier de Gesco.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, réaffirmé la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de mettre tout en œuvre afin de permettre à tous les Ivoiriens d’exercer leurs activités respectives dans les meilleures conditions, et par la même occasion, d’apporter leur contribution au développement de la Côte d’Ivoire.

« La construction de ce marché que nous lançons aujourd’hui, est l’un des nombreux fruits de la vision portée par le Président de la République Sem Alassane Ouattara, qui malgré la succession des crises qui agitent ce monde, la sous-région, maintient notre nation engagée dans l’accélération de son développement économique et sociale », a rappelé le Premier ministre.

Et d’ajouter que « développer, moderniser des marchés, c’est certes créer des richesses, des emplois, notamment en faveur des femmes et des jeunes, mais c’est également mettre à la disposition des populations, des produits de qualité irréprochable, en tout temps et en toute saison ».

%

En plus de permettre aux commerçants d’exercer dans des conditions décentes, leurs activités de commercialisation et d’approvisionnement des villes en produits alimentaires et non alimentaires, le futur marché de demi-gros et détails de Yopougon, contribuera à moderniser les circuits d’approvisionnement et de distribution. « Cela contribuera à renforcer la libre concurrence entre les commerçants, à une baisse notable des prix des produits et à la lutte contre la vie chère », a poursuivi M. Patrick Achi.

Ce marché, qu’il veut digne de la commune de Yopougon, c’est-à-dire, grand, moderne et dynamique, est le fruit du partenariat entre la France et la Côte d’Ivoire.

Financé grâce à un prêt souverain de l’Agence française de développement (Afd), à hauteur de 24,45 milliards Fcfa, « le marché de Yopougon symbolisera, comme celui de Bouaké, en cours de construction, le dynamisme et la compétitivité d’un commerce intérieur afin d’accroître sa contribution à la création d’emplois et de richesse nationale (…) « A travers ce projet, il s’agit de réaliser notre ambition de moderniser le commerce et d’en faire un secteur qui reflète, en réalité, l’inclusivité sociale dans notre pays », a indiqué, pour sa part, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

A terme, ce sont 155 marchés de proximité qui seront construits dans tout le pays. Le futur marché de demi-gros et détails de Yopougon, que le Conseil municipal a déjà baptisé ‘’Marché Dominique Ouattara’’ comprendra, outre les kiosques, des box, des boutiques, des étals et un pavillon d’alphabétisation pour les femmes. La livraison de l’ouvrage est prévue pour le deuxième semestre de 2024, soit après 18 mois de travaux.