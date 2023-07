Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Juillet 2023

Sénégal : Deuxième Sommet Russie -Afrique - Macky Sall attendu à Saint-Pétersbourg

Le président de la République, Macky Sall, a quitté Dakar mardi en vue de prendre part, jeudi et vendredi, au deuxième Sommet Russie-Afrique » pour la paix, la sécurité et le développement » à Saint-Pétersbourg, a appris l’Aps de la présidence sénégalaise, lundi. Les autorités russes dissent avoir reçu la confirmation de la participation de 49 délégations africaines. Selon Alexandre Poliakov, du département des pays africains auprès du ministère russe des affaires étrangères, environ la moitié des pays africains seront représentés au plus haut niveau, par les chefs d’État et du gouvernement. « Pour la paix, la sécurité et le développement » est le slogan du deuxième sommet Russie-Afrique, lors duquel seront abordés le nucléaire civil, les technologies spatiales, les nouvelles routes logistiques, la souveraineté alimentaire. Le premier sommet Russie-Afrique avait eu lieu les 23 et 24 octobre 2019 à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, en présence de 43 chefs d’Etat et de gouvernements africains. (Source : Aps)

Mali : Sanctions économiques- Washington frappe trois responsables de la junte…

Les Etats-Unis ont annoncé des sanctions économiques visant trois militaires maliens, dont l’actuel ministre de la Défense, pour avoir « facilité le déploiement et l’expansion » des activités au Mali du groupe paramilitaire russe Wagner. Ces sanctions visent trois gradés de l’armée malienne : le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, ainsi que le colonel Alou Boi Diarra et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, tous deux responsables dans l’armée de l’air. Washington fait état « de preuves montrant que ces responsables maliens ont contribué aux activités malveillantes du groupe Wagner au Mali », dans un communiqué du Trésor américain. « L’action d’aujourd’hui expose les principaux responsables maliens qui ont contribué à faciliter l’enracinement du groupe Wagner au Mali au cours des deux dernières années », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué. « Ces responsables ont rendu leur peuple vulnérable aux activités déstabilisatrices et aux violations des droits humains du groupe Wagner tout en ouvrant la voie à l’exploitation des ressources souveraines de leur pays au profit des opérations du groupe Wagner en Ukraine », a-t-il ajouté. (Source :africaguinee.com)

Niger : Terrorisme- Douze paysans nigériens tués dans leurs champs par des hommes armés

Douze paysans nigériens ont été tués jeudi dans leur champ lors d'une double attaque d'hommes armés dans deux villages d'Anzourou, une commune de la région de Tillabéri (sud-ouest) proche du Mali, ont indiqué vendredi à l'AFP des sources locales et sécuritaire. « Il y a eu 12 décès suite à l'attaque menée jeudi après-midi à 14H00 locales (13H00 GMT) par des hommes armés », a précisé à l'AFP un responsable de la mairie d'Anzourou. D'après une liste des victimes fournie à l'AFP par ce responsable, toutes sont des hommes. Les attaques ont visé Doukou Saraou et Doukou Makani, deux villages distants de moins d'un km et administrés par la commune d’Anzourou. Une source sécuritaire a "confirmé" les attaques sans donner de bilan.

Tunisie : Gestion du pouvoir d’Etat- 2 ans d’Etat d’exception, 66 ans d’indépendance et déjà plus de dents

Aujourd’hui 25 juillet 2023, après soixante-six ans d’indépendance la Tunisie « célèbre » deux ans d’Etat d’exception après le coup de force de Kais Saied pour s’accaparer les pleins pouvoirs. Une occasion pour s’interroger sur ce vécu de la République tunisienne et ce qu’il a apporté, en se demandant si ce pays n’a pas raté moult occasions de mieux se faire valoir et autrement qu’en pire depuis 2011.Les dirigeants qui se sont succédés depuis, n’ont, laissé que désolation et surtout une facture socio-économique lourde de conséquences et à payer pour le peuple et les générations à venir. Depuis l’état d’exception proclamé par Kais Saied, il y a deux ans jour pour jour, c’est encore ce terme « pire » qui sied à la Tunisie et qui ressort et ressortira à chaque fois qu’il sera question de cette Nation, grande par son peuple d’exception. (Source :Hespress)

Côte d’Ivoire : Insécurité- Des agents des Fds interpellés pour vol à main armée à Duékoué

Trois individus ont été interpellés pour leur implication présumée dans des vols en réunion à main armée portant sur des numéraires le dimanche 23 juillet 2023, à Duékoué. Pour cette opération, deux équipes composées de policiers et de gendarmes avaient été mobilisées pour effectuer des recherches dans les environs. Grâce à leur coordination, les trois suspects ont été appréhendés et conduits au poste de police. Il s'agit de deux gendarmes, Mdl C.S.N et Mdl D.J.K.F, ainsi que d'un agent des Eaux et Forêts, F.M. En effet, selon une source sécuritaire sous le sceau de l’anonymat, le dimanche, vers 19 heures, un homme circulant à bord d'un tricycle a rapporté avoir été dépouillé par trois individus, deux d'entre eux étant en possession de pistolets automatiques. La scène se serait déroulée sur une piste non loin de la station- service CL, située à environ 100 mètres du corridor sur l'axe Duékoué-Daloa.Les témoignages des victimes ont confirmé que celles-ci avaient été immobilisées et dépossédées d'une somme totale de 18 000 FCfa sous la menace des armes. A la suite des instructions du Préfet de police de Man, les suspects ont été remis à leurs unités respectives, notamment au Commandant de compagnie de gendarmerie et au Chef de cantonnement des Eaux et Forêts de Duékoué, en vue des suites judiciaires. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Affaire Hakuna Matata- Le mari de la fondatrice de l’orphelinat condamné…

En détention depuis début avril 2022, Nero Lancinet Camara, accusé de viol sur des jeunes filles mineures à l’Orphelinat Hakuna Matata, a été fixé sur son sort ce mardi 25 juillet 2023. Le Tribunal de première instance de Mafanco qui jugeait cette affaire depuis plusieurs mois a rendu son verdict. M. Nero Lancinet Camara, époux de la fondatrice de l’orphelinat, a été acquitté de l’accusation de « viol », mais a cependant été reconnu coupable de « harcèlement sexuel ». Pour la répression, il a écopé de deux ans d’emprisonnement dont huit mois assortis de sursis et au paiement de dix millions d’amende. Il a en outre été condamné à payer cent millions à titre de dommage et intérêt en faveur des victimes. (Source :africaguinee.com)

Gabon : Transport aérien- Fermeture temporaire de l’aéroport de Libreville suite à une grosse panne d’électricité

Une panne d'électricité d'envergure s'est produite lundi soir vers 23 heures à l'aéroport Léon Mba de Libreville, paralysant les installations, notamment celles de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (ASECNA). Le gestionnaire de l'Aéroport international Léon Mba, GSEZ Airport, a pris la décision de fermer temporairement l'aéroport pour une durée d'environ 24 heures, jusqu'au mercredi 26 juillet 2023 à 7h05. La situation a entraîné des perturbations importantes dans le fonctionnement de l'aéroport, et les équipes travaillent actuellement à résoudre le problème. En attendant, les avions sont cloués au sol, et la destination de Libreville par voie aérienne suspendue. (Source :alibreville.com)

Rca : Diplomatie- Le président de la république a reçu en audience l’ambassadeur de France en fin de mission

Le Président de la République, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA a reçu en audience en fin d’après-midi du 24 Juillet 2023, Monsieur Jean-Marc GROSGURIN, Ambassadeur de la République Française en République Centrafricaine. En fin de mission diplomatique en République Centrafricaine, l'Ambassadeur Jean-Marc GROSGURIN est venu échanger avec le Président Faustin Archange TOUADERA sur plusieurs dossiers. Il Interrogé par la presse présidentielle, M. GROSGURIN a annoncé au Chef de l’Etat l’arrivée prochaine de son successeur et a profité de l'occasion pour faire ses adieux au Président de la République. (Source :abangui.com)

Nigeria : Coopération régionale- Bola Tinubu bientôt à Cotonou

Depuis le départ de Muhammadu Buhari du pouvoir, les relations entre le Nigeria et le Bénin semblent sur la voie de la normalisation. Les choses ont notamment changé avec l’élection du nouveau président Bola Tinubu. Sa présence est même annoncée à Cotonou pour la fête nationale du Bénin.Lorsque Patrice Talon était dans la loge présidentielle à l’investiture de Bola Tinubu, les signes de rapprochement n’étaient pas visibles. Mais depuis, les rencontres se sont multipliées. Les deux hommes se sont vus quatre fois en moins de deux mois, à Abuja et en Guinée-Bissau. Patrice Talon, très réservé sur les sommets, accepte même un rôle au sein d’une troïka présidentielle à Bissau. Et cela commence sous le mandat de Bola Tinubu à la tête de la Cédéao. (Source :Rfi)

Afrique du Sud : Deuxième Sommet Russie-Afrique : Ramaphosa chez Poutine

Sur le continent africain, le président sud-africain conduira également une délégation de son pays au sommet Russie-Afrique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa conduira la délégation de son pays au deuxième sommet Russie-Afrique qui doit se tenir à Saint-Pétersbourg fin juillet, a annoncé lundi le bureau présidentiel. Le Sommet, qui vise à favoriser une coopération et des partenariats mutuellement bénéfiques entre la Russie et le continent africain, s’est réuni pour la première fois en octobre 2019 avec l’engagement de continuer à se réunir tous les trois ans. « Ce 2e Sommet devrait examiner quatre déclarations et un plan d’action triennal, qui seront présentés pour examen. Ces soumissions porteront sur le renforcement de la coopération entre la Russie et les États africains dans les domaines de la politique, de la sécurité, du commerce, de la science, de l’informatique, du soutien humanitaire, de l’éducation, de la culture, des sports, de la jeunesse et de l’environnement ». (Source : Presse locale)