Algérie: M. Attaf reçoit le commissaire de l'UA en charge de l'éducation, des sciences, des technologies et de l'innovation

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a reçu, Mardi, le commissaire de l'UA en charge de l'éducation, des sciences, des technologies et de l'innovation, M. Mohamed Belhocine, qui effectue une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération entre l'Algérie et l'UA en matière de concrétisation des objectifs de l'agenda continental 2063, "notamment dans son volet relatif à l'éducation, principal thème de la prochaine session du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, au vu de son importance et de son rôle clé, afin de permettre aux pays africains d'avancer sur la voie de la réalisation du développement durable", a précisé le communiqué.

La rencontre a été l'occasion "d'insister sur la nécessité de reclasser les priorités de l'organisation continentale et de les mettre au diapason des aspirations et des ambitions des pays et des peuples africains à l'heure actuelle, et d'oeuvrer à leurs concrétisation en s'appuyant sur les ressources et les capacités africaines", et ce "pour préserver l'indépendance de la décision politique collective des pays africaines et empêcher toute ingérence étrangère dans les affaires de l'organisation continentale", conclut le communiqué.