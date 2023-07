Algérie: Nouveaux bacheliers - Ouverture des inscriptions aux concours d'accès aux instituts de formation artistique dans diverses spécialités

ALGER — Les Instituts de formation artistique, sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont annoncé l'ouverture des inscriptions aux concours d'accès à ces établissements au profit des nouveaux bacheliers.

A cette occasion, le directeur de l'Institut national supérieur de musique d'Alger, Abdelkader Bouazzara, a fait état de "l'ouverture, depuis le 19 juillet et jusqu'au 19 septembre prochain, des inscriptions au profit des étudiants désirant passer le concours et bénéficier d'une formation de qualité dans le domaine de la musique", ajoutant que l'organisation du concours d'accès au titre de l'année universitaire 2023-2024, est prévue le 26 septembre prochain au siège de l'institut.

Concernant les conditions d'accès, M. Bouazzara a indiqué que le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat (toutes les filières) de l'année 2023 ou 2022, et son âge ne doit pas dépasser 24 ans le jour du concours (oral et écrit). Le dossier administratif doit être libellé à l'adresse de l'institut, a-t-il dit.

Par ailleurs, le directeur de l'Institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l'audiovisuel (ISMAS), Mohamed Boukeras, a précisé que "les inscriptions sont ouvertes, du 19 juillet en cours au 19 septembre prochain, aux étudiants titulaires d'un baccalauréat et désireux de poursuivre une formation académique artistique dans l'une des deux spécialités: arts dramatiques et scénographie", soulignant que "le concours aura lieu le 25 septembre prochain".

Les inscriptions se feront en présentiel, de dimanche à jeudi au siège de l'institut à Bordj El Kifan (Alger), et en ligne sur l'adresse électronique suivante: ismas-dz@hotmail.com.

S'agissant des conditions d'accès au concours, le candidat doit: être titulaire du baccalauréat (bac session 2022 ou 2023), passer un examen écrit de culture générale et un entretien, et son âge ne doit pas dépasser 30 ans le jour du concours. Les candidats au concours de scénographie doivent être munis de leurs oeuvres artistiques (dessins, maquettes, photos ou vidéos).

M. Boukeras a précisé, en outre, que le concours du master à l'ISMAS pour l'année universitaire 2023-2024, qui concernera la filière "Arts du spectacle", dans les spécialités: dramaturgie "critique" et "écriture", se déroulera les 9 et 10 octobre prochain, et l'annonce des résultats le 17 octobre.

Par ailleurs, les inscriptions au concours de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts d'Alger (ESBA), pour l'année universitaire 2023-2024, se fera à partir du 19 juillet jusqu'au 9 septembre prochain, selon un communiqué publié sur le site web de cet établissement de formation.

Quant aux conditions d'accès au concours de l'ESBA pour la prochaine année universitaire, le candidat doit être titulaire du baccalauréat (toutes les filières), sachant que la priorité sera accordée à ceux de la session 2023.