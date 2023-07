Algérie: Feux de forêts - Le trafic routier se poursuit normalement au niveau de l'autoroute Est-Ouest

ALGER — L'Algérienne des autoroutes (ADA) a rassuré, mardi, dans un communiqué, les usagers de l'autoroute quant à la porsuite normale du trafic routier le long de l'autoroute Est-Ouest et de la pénétrante liant l'autoroute à Béjaïa, suite aux incendies qu'ont connus certaines régions du pays.

"Suites aux incendies enregistrés dans plusieurs wilayas du centre et de l'Est algérien, l'ADA tient à rassurer les usagers des autoroutes, que le trafic routier se poursuit le plus normalement au niveau de l'autoroute Est-Ouest et de la pénétrante reliant Béjaïa à l'autoroute", indique la même source.

Et d'ajouter que les services d'intervention de l'ADA "n'ont enregistré aucun incendie au niveau du réseau autoroutier à l'exception de sa surveillance préventive d'un incendie déclaré loin du tunnel de Djebahia à Bouira, maitrisé rapidement par les équipes des services techniques concernés".

Elle a également mis en avant "l'opérationnalité de ses services techniques spécialisés dans la gestion des risques, le long du réseau autoroutier".

Dans le cadre de son protocole de sécurité et de prévention, "l'ADA est en permanente coordination avec les services concernés par l'autoroute en prévision de toute éventuelle intervention dans ces conditions délicates", saluant dans ce sens "les efforts des agents de la protection civile, de la Gendarmerie nationale et des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) face à ces incendies en vue de préserver les vies et les biens", conclut le communiqué.