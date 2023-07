Algérie: Feux de forêt - Des instructions pour augmenter la production de médicaments utilisés contre les brûlures et leur orientation vers les régions sinistrées

ALGER — Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a appelé mardi l'ensemble des entreprises pharmaceutiques spécialisées dans la fabrication des produits pharmaceutiques et du matériel médical utilisés dans le protocole thérapeutique contre les brûlures, à augmenter les quantités produites et à orienter des quotas vers les régions sinistrées, dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt qui ont touché plusieurs wilayas du pays.

"Dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt qui se sont déclarés dans certaines wilayas, le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique appelle, de manière urgente, les entreprises pharmaceutiques à produire, à importer et à distribuer les produits pharmaceutiques et le matériel médical utilisés dans le protocole thérapeutique contre les cas de brûlures cutanées, à travers la prise de toutes les mesures nécessaires et la mobilisation de toutes les ressources humaines et financières et indispensables pour augmenter le production de ces médicaments et veiller à l'orientation de quotas vers les régions sinistrées", lit-on dans une instruction du ministère.