Algérie: Des températures caniculaires sur plusieurs wilayas du Sud du pays durant les trois prochains jours

ALGER — Des températures caniculaires pouvant atteindre 50 degrés Celsius affecteront, durant les trois prochains jours, plusieurs wilayas du Sud du pays, indique mardi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Salah sont placées, mercredi, jeudi et vendredi, en vigilance "orange".

Durant la période de validité de ce bulletin, les températures maximales prévues oscilleront entre 48c et 49 c, pouvant atteindre localement 50 c le jeudi et le vendredi, alors que les températures minimales prévues varieront entre 34 C et 39 C.