Algérie: 22e édition du SITEV prévue du 28 septembre au 1er octobre au Palais des expositions

ALGER — La 22e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), sera organisée du 28 septembre au 1er octobre prochains au Palais des expositions, Pins Maritimes (Alger), avec la participation de différents acteurs du secteur, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

"Placé sous l'égide du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, le Commissariat du Salon International du Tourisme et des Voyages organise la 22e édition du SITEV du 28 septembre au 1er octobre 2023, au Palais des Expositions (pavillon central) Pins Maritimes (Alger)", a précisé la même source.

L'édition de cette année verra "la participation de différents acteurs et partenaires dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, notamment les établissements sous tutelle, des agences de tourisme et de voyage, des opérateurs touristiques, des établissements hôteliers publics et privés, des artisans, des établissements financiers (banques et assurances ainsi que des entreprises de transport, des associations et des offices de tourisme, des créateurs de contenu touristique et des promoteurs de start-up activant dans ce domaine, outre des participants de plusieurs pays étrangers", a ajouté la même source.

Le SITEV qui constitue l'une "des manifestations touristiques phares organisées en Algérie, offre l'opportunité de promouvoir la destination Algérie, d'autant qu'il coïncidera avec l'ouverture de la saison touristique saharienne", ajoute la même source.

%

L'évènement est également une occasion "pour les opérateurs algériens et étrangers notamment les agences touristiques, les investisseurs, et les gestionnaires d'établissements hôteliers et touristiques d'exposer leur produits, et d'établir des partenariats avec différents professionnels et acteurs du secteur touristique".

De nombreuses conférences et journées d'études sont prévues en marge du Salon, et seront animées par des experts locaux et internationaux dans le domaine du tourisme. Des espaces seront également consacrés à l'artisanat avec un pavillon entièrement dédié aux produits artisanaux, ainsi que l'organisation d'ateliers animés par des artisans spécialisés dans différents métiers de l'artisanat.